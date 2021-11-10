美國國會議員秘密來訪，行程極度低調，外交部迴避媒體追問，卻被媒體揭露前往國防部聽取簡報，立院國防外交委員會卻被晾在旁邊。

國防部對美秘密簡報，負責監督國家政務運作，而且正在審核年度國防預算的立法委員，卻未受邀參與簡報，不但被視為對立法權的不尊重，更讓立委失去ㄧ次國會外交的好機會，政治倫理說不過去，也讓國人混淆，國防部究竟由中華民國立法院或美國參、眾議會監督？

簡報內容所涉機密事項，若能夠向美國國會議員揭露，應該能讓立法院外交、國防委員會知曉，與其事後再向立法委員說明，毋寧事先就安排由立法委員陪同，透過簡報過程作為國會外交對話課題，如此兩全其美，為何不能事先安排？

對美軍事外交為台美關係重點所在，若處理不慎，後果絕對相當嚴重。立法委員負責監督政府，理解掌握對美軍事外交，亦是職責所在，行政體系尊重國會監督職權，更是不在話下。

天下事愈低調神秘，愈啟人疑竇，迴避國會監督極不尋常。國防部必須儘速與立委溝通，不可將立法委員蒙在鼓裡，最後釀成政治風暴！

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