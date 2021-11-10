行政院長蘇貞昌說，倘若核四公投通過，就要重啟；但是，蔡英文總統卻重重打臉蘇貞昌，重申核四重啟，不是台灣未來的選項。民進黨政府是蔡英文說了算，還是蘇貞昌說了算，答案再清楚不過！

2017年民進黨重新執政後一年，挾國會多數修改《公投法》，將公投綁大選明文化，當時的理由是減少社會成本與經費。2019年同一批民進黨立委，又挾國會多數修改《公投法》，將公投與大選脫鉤，增設2年一次的公民投票日，理由是避免公投綁大選的紛亂。

理想的公投是彌補代議政治的不足，但在台灣，公投已被民進黨玩爛掉，每次公投結束，候選「人」順利當選了，公投「事」也就不重要了。

更誇張的是，2018年底選舉，即便有7個公投案通過，因為與執政的民進黨立場不同，公投結果淪為民進黨政府施政參考的大型民調，讓排隊幾個小時才完成投票的民眾，認為公投根本是莊孝維。

12月18日的四項公投案投票，行政成本約8億5700萬元，民進黨將辦理300場下鄉說明會，中執會的預算編列是5800萬元，國民黨也要辦理1218場公投說明會，也必定要花一些錢。投入這麼多人力、物力、財力，公投的結果會影響政府的決策嗎？蔡英文總統已經說得很清楚，核四重啟不是台灣未來的選項；其他公投案通過後呢？在民進黨眼裡，恐怕都會認為不是未來的選項。

日前，綠營「口譯哥」趙怡翔出席獨派舉辦萊豬公投座談會，提到年底公投議題，他說，公投很容易被誤導，英國投票脫歐後，後來民調都顯示民眾是後悔的。雖然這番論述，被東華大學教授施正鋒打臉「公然說謊！」但是，不容諱言，公投通過後民進黨可能又會硬拗，認為民眾被誤導；屆時，台灣恐怕又花了近10億元，做一個只供政府施政參考的大型民調。

過去，民進黨將公投奉為神主牌，主要是台獨黨綱中，明訂任何有關獨立現狀的更動必須經由全體住民以公民投票方式決定。《公投法》從2003年底公布實行迄今，民進黨發動多項公投案，卻始終不見最關鍵的台獨公投。2017年4月時任行政院長的賴清德副總統，在立法院答詢時，乾脆表示民進黨執政不會宣布台獨，也不會發起台獨公投。

換言之，從民進黨創黨迄今，公投始終都是民進黨在選舉過程協助候選人勝選的工具，根本不是什麼直接民主的象徵。過去，民進黨在野時，批評公投為鳥籠公投，主張降低門檻且要公投綁大選；民進黨重新執政後，公投成為執政的絆腳石，不僅主動修法將公投綁大選閹割掉，即便公投案通過，因為立場不同，也不打算認帳。

公投勞民傷財，與執政黨立場不同，就淪為參考用的大型民調，這樣的公投制度，到底有什麼意義？

（作者為自由撰稿者）