巴爾幹半島是歐洲的火藥庫，前南斯拉夫的「波士尼亞-赫塞哥維那」（簡稱波-赫）共和國則是巴爾幹半島的火藥庫。最近這裡又出現了新的政治危機。塞族民族主義者要求從聯邦撤除塞族武裝部隊，逕歸「塞族共和國」自行掌控，巴爾幹半島火藥庫的安全威脅，很可能一觸即發！

1914年6月28日，奧匈帝國王儲費迪南大公夫婦在波-赫首都塞拉耶佛（Sarajevo）遇刺身亡，兇手是塞爾維亞的民族主義者普林西比。一個月之後，奧匈帝國正式向俄羅斯帝國支持的塞爾維亞王國宣戰，各國紛紛加入，一次大戰旋即爆發！4年之間，一共約有6500萬人參戰，近2000萬人受傷，超過1600萬人喪生，其中包括900萬士兵和700萬平民。而塞拉耶佛這座多元化的民族、宗教與文明之城，從此聲名遠播。

波-赫共和國境內原有三大民族：回族（即波士尼亞族）、塞爾維亞族和克羅埃西亞族，分別信仰伊斯蘭教、東正教與天主教，人口比例大約是3比2比1。它是南斯拉夫境內6個共和國之一。1949年起，南斯拉夫向西方開放，成為東歐各國中生活過得最好的國家，塞拉耶佛也同蒙其利，成為東西文明交匯、融合的閃亮明珠。但自1980年5月強人狄托過世後，各民族與各共和國之間逐漸分崩離析，而人口居首的塞爾維亞族（約占全國人口40%），則面對著聯邦解體的嚴峻考驗。

1991年，克羅埃西亞、斯洛文尼亞、馬其頓等共和國相繼宣佈退出南斯拉夫聯邦，逕自獨立！1992年2月19日，波-赫共和國就獨立問題舉行公民投票，在境內塞族民眾集體抵制的情況下，占總人口近2/3的回族和克族決定脫離南斯拉夫。3月3日，波-赫共和國議會在塞族議員缺席抵制的情況下，正式宣佈獨立，致使民族矛盾快速激化！

4月6日，在歐洲共同體承認波-赫共和國獨立的當天，境內5個塞爾維亞人自治區決定聯合成立「塞族共和國」，自行宣布將獨立於「波-赫共和國」之外，但仍堅持繼續留在「南斯拉夫聯邦」之內。

塞族的獨立行動立即招致了波-赫政府的武力鎮壓，駐紮其境內的南斯拉夫聯邦人民軍，以塞族為主，面臨回族和克族武裝部隊的攻擊。4月7日，人民軍出動飛機轟炸了克族武裝部隊。衝突由首都塞拉耶佛向外蔓延，釀成全面內戰！

從1992年4月5日到1996年2月29日，1400多天裡塞拉耶佛被各支武裝力量包圍，衝突導致大規模的人員傷亡。據統計，在圍城中一共有1萬1541人遇害，其中超過1500人是兒童；另外還有5萬6000人受傷。而死傷者當中有85%是一般市民。據1991年的人口普查顯示，戰前塞拉耶佛市人口一共有49萬2682人；由於眾多市民被殺害或迫遷，到了2013年人口已減少為41萬3593人。

1994年3月，波-赫境內的回族和克羅埃西亞族雙方同意合組「波-赫聯邦」，共同對抗「塞族共和國」。1995年7月12日塞族在斯雷布雷尼察發動血腥的大屠殺（genocide），有8000人不幸喪生，主要係回族。

1995年11月21日，在美國總統柯林頓的強力斡旋下，交戰三方在美國俄亥俄州的空軍基地岱頓（Dayton）簽署和平協定，結束了為期3年多的內戰，正式把波-赫共和國劃分為「波-赫聯邦」與「塞族共和國」兩大政治實體，以及夾在中間的「波爾奇科特區」。在這次內戰中，一共有超過20萬人死亡，200萬人流離失所。全國人口從1991年的436萬人、減至1996年的376萬人，繼續降至2013年的353萬人，20年之間人數足足減少20%。

根據《岱頓協議》，波-赫採取一種結合聯邦制（federation）和邦聯制（confederation）兩種特性的特殊體制，形成了一種「邦聯式的聯邦制」，名義上是聯邦，實際上接近高度自主的邦聯。「波-赫聯邦」與「塞族共和國」各自統理將近一半的國土，分別擁有自己的首都、政府組織、總統、總理、國旗、徽章和議會機制。而位於波士尼亞東北部的「波爾奇科特區」則為自治區，直屬於波、塞雙方組成的聯合政府。

波-赫政府設立國家元首，是由三人「主席團」（presidium）所組成，各人代表一個主體民族，任期四年，每人輪流擔任為期八個月的「主席團主席」之職，每兩年循環一次。作為形式上的國家元首，主席團負責提名部長會議主席，即內閣總理（係行政首長），然後交由議會通過，總理負責任命各部部長。

波-赫共和國的議會分為兩院：其中之一「人民院」有15名成員，三大民族每族各有5名代表；另外「代表院」有42名代表，其中2/3來自「波-赫聯邦」，另外1/3來自「塞族共和國」。再者，憲法法院掌握全國最高司法權，由9名法官組成，其中4人由「波-赫聯邦」選出，2人由「塞族共和國」選出，其他3人則係歐洲人權法院提出的國際法官，他們不可以是波-赫或其鄰國的公民。

這樣複雜而特異的制度安排看似分配合理而且公平有序，實際上卻只考慮到族群配額，並不能反映真實的民意。這無異於保障既得利益者，形成政治分贓機制，政治人物可以在這一連串的配額職位間不斷遊走、輪番上任，造成朋黨政治的惡性循環，甚至衍生嚴重的貪腐。

2014年2月4日起，一連串的城市暴動和抗議行動在「波-赫聯邦」境內爆發，這是從1995年內戰結束以來最激烈的公民抗爭，主因是嚴重的失業、貧困、貪腐與經濟不振。這場運動被媒體標誌為「波士尼亞之春」，意味著民主化改革並不能真正解決問題，最後有一些地方政治人物辭職下台。但迄今為止，波-赫仍然是一窮二白，全國GDP不到220億美元，平均國民所得僅及6700美元。一般勞工平均月收入僅有歐元300元（大約新台幣1萬元），位列歐洲的末段班。

現任波-赫主席團3位主席之一，代表塞族的極端民族主義者多迪克（Milorad Dodik）是近期備受矚目的人物。他曾在1996到2001年、2006到2010年，兩度出任「塞族共和國」總理，接著又從2010到2018年擔任「塞族共和國」總統，現在則出任形式上的全國領導人，也就是波-赫國家主席團主席。但是他卻主張要將塞族軍隊從波-赫國防軍中撤出，改隸由「塞族共和國」直接指揮，同時他也否認「斯雷布雷尼察大屠殺事件」，認為這是有心人士的的杜撰和編造。這反映出塞爾維亞的極端民族主義情緒，仍然在此一地區蔓延，而且持續擴展。

民族的紛爭與族群的仇恨一旦被激化，並且提上政治議程表，今後，不但《岱頓協議》的核心共識將會被推翻，20多年來維持不易的戰後和平也將出現新的挑戰。由於俄羅斯已表態支持多迪克，近日在聯合國安理會中塞族的主張也普受關注，這已引起國際社會的緊張與警惕。

如果「塞族共和國」再度點燃巴爾幹半島的火藥庫，將會給世人帶來另一場讓人心悸的「百年驚奇」！

（作者為中國文化大學教授）