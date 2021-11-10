聯合國氣候變遷大會目前在蘇格蘭的格拉斯哥舉行，理論上應為全球減碳訂出未來具體行動方針，但包含《經濟學人》雜誌在內，對於本次峰會是否會有具體結論，都不看好。瑞典環保少女桑伯格等人已經在該地發起遊行活動，宣稱這次的大會又和過去一樣，將只是一場口水秀。

真正已經端出具體措施的是歐盟，要在2026年課徵邊境碳稅，而且在實施的前兩年開始準備措施，包含被指定行業在出口到歐盟時，要就排碳量進行申報。歐盟如此做的主因是來自該地廠商的要求：這些廠商認為，他們依歐盟規定要繳納碳費，但別的國家如果不需支付碳費就出口到歐洲，對於他們不公平。歐盟的決定可能會有連鎖效果。其他國家出口到歐盟，如果自己不課碳費，歐盟就要幫你課，這會誘使其他國家也課碳稅。

全球溫室氣體減量是全球共識，在公司治理方面，則是俗稱ESG的一環，目前有很多團體在協助推動中；例如不少銀行推出永續連動貸款，也就是向銀行申請貸款者如果能滿足一套減碳改善標準，利率可以優惠。在會計報表方面，愈來愈多的企業被要求要揭露碳排放量，包含生產、能源使用，甚至員工通勤的排放量。

不可諱言的是，不管ESG多麼熱鬧，最後真正會產生經濟效果的應該還是碳費。目前歐盟碳費每噸70美元，韓國的定價大約是16美元。台灣的排碳量在全球位居21，也不算小，如果全面課徵碳費，當然會對廠商形成衝擊。問題來了，最後是誰付錢呢？

以美國為例，在二次石油危機之前，美國的經濟曾經歷過所謂「黃金時代」：人口增加以及薪資依照生產力上升，使得消費穩定上升；企業願意投資，因為他們知道生產的東西一定賣得出去；這就構成了良性循環，投資、生產力、薪資和消費同步增加，勞動和資本的分配比率大致不變，達到「共存共榮」。

石油危機一來，打破了這個局面。進口油價上漲，一定要有人付錢。企業家不願意付錢，他們提高產品售價來反映原物料漲價，使得物價上漲；工人不願意實質薪水降低，就要求廠商提高薪水。廠商可能迫於罷工或是其他壓力不得不提高薪水，但不願意吸收這個成本，又調高物價，這樣一來工人就再度要求提高薪資，最後演變成工資與物價比賽上漲，進入「停滯性通貨膨脹」，也就是經濟發展停滯、通貨膨脹不斷。

減碳的衝擊不會小於能源危機，只不過它不是突然發生，而是慢慢成型。當然我們可以往好的方面想：有了這個衝擊，有了碳稅，企業和消費者就有巨大的動機來節能減碳。而這個努力一旦開始，說不定會有意想不到的正面效果。比如美國明尼蘇達州的世界著名廠商3M，當年為了適應該州嚴格的污染排放要求，重新檢視生產過程，設計新生產線；歷經這段過程以後，這間公司發現它的生產成本居然比原本更低，所以後來有學者把這整個過程寫成一本書，叫做《污染防治划算》（Pollution Prevention Pays）。

在減碳的過程中，這樣的事情當然可能發生，我們也希望它會發生。但反過來說，誰敢篤定這會在每個產業都發生？如果沒有普遍發生，那天下沒有白吃的午餐，最後一定要有人付減碳帳單，問題是誰付？依照過去的經驗，最後負擔的應該還是一般百姓，也就是消費者。有可能政府會負擔一些，但政府的錢還是來自納稅人，所以終究還是一般人民負擔。

這就是美國前商務部長薩默斯所說的「氣候型通貨膨脹」。基本上政府有責任告訴人民，減碳是要付錢的。如果一味逃避，在民粹壓力下甚至連電價都不敢漲，那最後的結果就是一年拖過一年，一直拖到最後一天；難怪台灣在「氣候變遷績效指標」排名居全球倒數第五。在這樣的情況下，結果將很可怕。拖到最後一天的漲價會是突然而且大幅，消費者吃不消，而且在那天來到之前，企業沒有足夠的動機來從事新產品的開發或新製程的設計，最後會讓台灣在全球減碳運動中變成眾矢之的，那才是人民和企業的悲劇。

（作者為東吳大學巨量資料管理學院講座教授）