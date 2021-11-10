根據紐約彭博新聞社引述兩位知情人士的報導，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平的視訊峰會將在15日開始的那一周舉行，但確切日期仍待敲定。同時，6位美國聯邦參眾議員與兩位軍官9日晚間突然訪台，除與蔡英文總統及相關官員討論美台軍事合作之外，是否還負有拜登特別交付和拜習遠距峰會相關的任務，不免啟人疑竇。

這次美國聯邦參眾議員一行訪問我國，主要是透過美國在台協會（AIT）台北辦事處協調安排，但總統府與外交部都不願多談細節，僅說根據台美默契與尊重訪賓意願，會在適當時機對外說明。他們的審慎態度與今年前兩次美國聯邦參議員訪台立刻大肆宣揚的情況大相逕庭。AIT發言人鄧艾德不願談論美國參眾議員訪台一事，僅告訴媒體去洽詢共和黨籍聯邦參議員柯寧辦公室以瞭解更多相關細節。

這次訪問我國的聯邦參議員柯寧正是4日領銜提出「台灣嚇阻法案」的提案人。該法案若獲得參眾兩院通過，美國國會將建議行政部門以每年提供20億美元與其他援助的方式，加強台灣國防以對抗來自大陸與日俱增的軍事壓力。值得注意的是，過去美國聯邦國會議員曾多次提出友台法案，包括《台灣旅行法案》、《亞洲再保證法案》等，但從未有聯邦參眾議員在法案通過前就前來台灣說明法案細節的情況。因此，可以據以研判，美國聯邦參眾議員這次訪台除了向我國說明該法案內容之外，顯然還負有更重要的任務。

白宮副發言人尚皮耶8日證實，美中兩國已原則上同意2021年底以前會安排一場拜習線上峰會。不過，彭博新聞社引述的兩位知情人士表示，雙方在台灣問題上還有相當大的爭議，有待化解。中國大陸外交部長王毅10月31日在義大利羅馬警告美國國務卿布林肯，美國若不妥善處理台灣問題，可能會為中美關係帶來「顛覆性的破壞」，暗示拜習峰會不無可能受到波及。

這次美國聯邦參眾議員訪台討論「台灣嚇阻法案」，解放軍在東區舉行聯合軍演表達抗議，殊不知他們一行訪台另有目的，是來拆除引信，而非火上加油。

基於中美在10月上旬成立「聯合工作組」達成的共識，北京與華府同意不在公開場合談論蔡英文國慶演說提出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（新兩國論）、民進黨主導的修憲等相關話題。但是，美國聯邦參眾議員此行卻必須私下勸告與說服蔡英文謹言慎行，以免影響到拜習視訊峰會的舉行。

拜登政府與聯邦國會都很「客氣」，沒有把事情說破，但是蔡英文卻也不能把拜登的「客氣」當做「福氣」，濫用美國的安全保證，反覆對外促銷「新兩國論」、坐視手下官員提出「冒進」與挑釁大陸的言論，甚至推動朝台獨方向進行的修憲，就顯得太不上道了。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）