果真是5G時代的百倍速率，「昨是今非」的台灣世事發展令人目不暇給。11月8日《自由時報》以某「國安單位」官員之暴走式爆料，大篇幅報導：「中共組織滲透進清大，鎖定台灣高教科研成果」。如此之大的驚人震耳雷聲，尤其是涉及國家安全，未料其結語竟只是：「違者可處50萬元以下罰鍰」，而不是：「共諜外患罪，最重可判死刑」。

耐人尋味的是，兩日來，綜合各方報導的內容，怎麼看，就大概只是個「便宜行事＋二房東」的行政瑕疵之事。但從教育部長潘文中口中吐出「教育部要全面徹查、盤點兩岸高等教育交流狀況」等語，卻又「5G式」地把行政瑕疵上綱成「無稽式」的「清」華行動。

潘文忠甫於10月27日在立法院斬釘截鐵宣誓表示，他做教育部長的最大原則，是不讓政治影響教育。而且潘部長也曾在2018年4月13日為「管中閔案」辭職的公開聲明中痛陳：「遭到泛政治化的攻擊和汙衊！」如此痛徹心扉的自身體驗，怎麼的天氣才一降溫，潘部長就瞬間成了冷面殺手，除了要把管中閔校長的夢魘在清華重演外，更要連坐地將全國大學院校檢查一番。

這已不是侵害「大學自治、學術自由」的問題，而是教育部長帶頭進行「思想檢查」，已經違反了教育中立、「排斥虛偽欺詐、浮華無實」的基本原則。

在「清華」二房東案，已然快速被操作、質變為教育部「清」華專案的此刻，試問：國安單位怎麼就一溜煙地不見人影了？「中共組織滲透進清大，鎖定台灣高教科研成果」的如此驚天大案之證據何在？如若確實涉及「國安」問題，何以至今檢調按兵不動？而在「國安」事件已然被媒體搶先曝光的情況下，又有無縱放「匪諜」之故意？以及讓相關涉案人等集體串供、湮滅證據的計策盤算？

《台灣地區與大陸地區人民關係條例》對「大陸地區營利事業」之明文規範，較「大陸地區之非營利法人、團體或其他機構」更為嚴苛。今若證實「清大」二房東案確有影響「國家安全」或「具軍事目的」之虞，即僅需從嚴比照上揭法規逕予撤銷或廢止其許可就好，教育部如此奮勇地激鳴警報，目的安在？

更何況，清大甫於本月6日，才歡天喜地的發布遴選出香港大學講座教授高為元為新任校長，清大校長遴選委員會於新聞稿內指出：高教授具備「多元文化」經歷與全球視野，以及創建與主持「跨國界」、跨領域整合計畫能力。結果，兩日後，教育部即以「中共機構滲透」的偌大紅帽，送給清大六響禮炮！筆者認為，潘部長的急於表忠，應會得不償失。理由是，潘部長等人喧囂引用的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第1條，係為：確保台灣地區安全與民眾福祉，在「國家統一」前，規範台灣地區與大陸地區人民之往來。潘部長難道是大陸國台辦的在台臥底？

（作者為國立台灣師範大學教授）