1879年（光緒5年）3月，淡水、新竹分治，接任林達泉遺缺的陳星聚才正式開府台北；陳星聚當時曾發布了一張告示：

「……照得台北艋舺地方，奉設府治，現在城基街道均已分別勘定，街路既定，民房為先……為此示仰紳董、郊舖、農佃、軍民人等知悉；爾等須知新設府城街道，現辦招建民房，務宜即日來城遵照公議定章，就地起蓋……光緒五年三月 日給。」

這篇告示，可以說是早期台北都市計畫建設的重要文獻之一；陳星聚規定建屋的面積是；闊1丈8尺，深24丈，這種「丈八店面」，便是一爿店鋪的標準規格。然而，「招建民房」的成效不彰，因為當時對外交通，必須考慮海路，而艋舺、大稻埕，瀕臨淡水河，已是相當發達的商業區，一般民眾怎麼會到人煙稀少、蔓草水澤的「內地」去投資呢？所以，僅有少數與官方關係密切的紳董，為了給「台北府」捧場，才去蓋店鋪。

陳星聚雖擬訂了建築台北城計畫，但是卻不能付之行動，一方面一時籌措不出建築經費，他方面城址由於是水田，土地鬆軟，地基無法穩固，所以他先進行「前工程」在預定的城牆線上植竹、培土，務使3、4年後，使基地扎實，耐得住城牆重壓，而後再建造。陳知縣為圖行政中心早日確定，於是先著手進行官署和公共建築物的工事。

1881年（光緒7年）貴州巡撫岑春煊被調任福建巡撫，由於他的首要任務是「渡台籌防」，因此對「新設台北府、淡水、宜蘭各縣尚無城垣」，甚是著急，乃於1882年（光緒8年）「督同官紳布置，修築府城」。依日人伊能嘉矩最初的調查資料，台北府城的興工日為1882年1月24日；岑春煊特從廣東，招募了百餘名工匠來台，參與築城工作。

岑春煊為了築城，「親臨履勘，畫定基址；周經一千八百餘丈」。然而動工不久，岑春煊因署理雲貴總督，台灣的行政事務，遂由台灣道劉璈所綜理；劉璈巡視築城後，以曾築恆春城的經驗，推翻了前人的規畫，表示了自己的意見，他「更改規模，全城舊定基址均棄不用，故前功頓棄」。劉璈係以「素精堪輿之學」相信風水之說，而更改了前人的計畫，以致使築城經費增加了萬餘圓。

台北府城的建築經費，並非由中央編列預算撥給，而是由三縣紳民捐助，但是由於漳泉之爭，使兩派士紳對捐款，屢有歧見，劉璈曾有記載：「林紳維源城捐一事，前稟擬捐十萬，而林紳仍推病不出……因陳紳霞林與林紳挾有世仇，……傳集漳、泉各紳富來柵，面同勸諭，令其公議。陳紳總謂林宜多捐，泉人和之；林紳以城工應照前撫憲歷辦晉賑、堤工、城工三次捐案底冊，照數公捐，……漳人亦和之。」

「眾志成城」，台北築城經過了一波三折，終在眾志「共識」下，一磚一瓦地堆砌起來了，這亦是「成城」的一項例證。

【未完待續】