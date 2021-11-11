節能減碳已是世界趨勢，透過綠能、再生能源與核能彼此間的合作，不但具有環保之功效，對於地球溫室效應亦有幫助。剛結束的聯合國氣候峰會（COP26），不但宣示2050年前達成「淨零碳排」，也宣示各國應逐步減排甲烷、燃煤，但能否落實仍需觀察，不過目前節能拯救地球已成為全球共識。

正當全球努力參與聯合國氣候峰會時，我方政府也努力派出人員參加，總統蔡英文更信誓旦旦表示，台灣決心和世界一起朝2050「零碳排」的目標努力。總統這番話不但引起討論，也讓各界再度以放大鏡檢驗蔡政府的能源政策。

蔡政府自2016年上任以來，因選前高喊廢核，主張台灣未來應以天然氣、綠能為主要的發電方式，至今台灣因刻意逐步停止核能運轉，同時也不願意針對核四議題深入省思，就任至今已讓台灣無預警的停電數次，美國商務部多次警告我國必須正視「能源議題」，即便如此依舊絲毫不減蔡政府「2025非核家園」的雄心壯志。

根據目前「非核家園」的政策目標，蔡政府認為未來台灣的發電占比將以三成燃煤再加兩成的再生能源為主，若將所有成本加總，未來每戶家庭的電費開支恐怕要飆破三萬台幣以上，就算能為台灣換來乾淨的發電，普羅大眾也會因發電成本過高導致生活不易的窘境。

以日本與德國為例，這兩個國家過去數年是最為反核之國，但日本新任經濟產業大臣萩生田光5日表示，基於節能減碳以及達成2050年以前的碳中和，日本政府計畫至少應在2030年減少46%碳排放的目標，日本將同步以「再生能源、節約能源」與「重啟安全核能電廠」作為主目標，期待透過務實的態度來推動能源政策。

根據美國「麻省理工學院」核工系教授布吉諾（Jacopo Buongiorno）表示，台灣因土地面積狹小，完全進口能源為不切實際的方案，若想維持穩定供電、同時達成減碳的工作，唯一的方法仍為使用核電。

「哥倫比亞大學」波文教授更指出：「人類嘗試在未來30年對抗氣候變遷的努力正在動搖，如果我們完全排除核能，後果會很可怕；但如果我們一口氣關閉所有核電廠，後果恐怕會更加可怕。」上述二位專家完全以專業、氣候變遷的角度就事論事，台灣面對能源政策時，一味的妖魔化核電、醜化核能反而是將台灣帶入萬劫不復的境界，百害而無一利！

當前台灣社會，民間有將近八成仍未了解如何計算碳足跡，也尚未完全啟動減碳之工作，政府更大張旗鼓的要求廢核政策，試問：當台灣又沒務實的面對自身環境進行節能減碳工作時，各國要如何認可台灣對全球的貢獻呢？當民間公司與政府在進行減碳是如此的牛步時，台灣該如何跟上全球的步伐呢？

本文認為，節能減碳的工作必須衡量各國的處境而有所變化，一味的完全廢除核能，不但有違背科學之嫌外，更對台灣的永續發展將會造成嚴重浩劫。

（本文作者為淡江大學國際事務與戰略研究所博士生）

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