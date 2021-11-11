如果半潛船出現在台海，代表共軍的終極兩棲行動如出弦之箭已無法收回。主要是因為當前共軍兩棲登陸載具不足，只能徵調軍民兩用的半潛船加入。除了半潛船之外，還有民用的汽車滾裝船可資運用，兩者形成共軍進行兩棲登陸作戰的重要組成。半潛船和汽車滾裝船是幹什麼用的？

視距外的兩棲攻擊艦、灘岸的兩棲船塢運輸艦

船塢運輸艦（Amphibious Transport Dock）是擁有一個半潛式的塢艙、以及大量登陸載具的母艦。美國最新型的船塢運輸艦是聖安東尼奧級，它整合了戰車登陸艦（LST）、貨物運輸艦（LKA）、船塢登陸艦（LSD）和兩棲船塢艦（LPDS）的功能。在解放軍方面，就是071級船塢登陸艦。

在兩棲登陸作戰時，兩棲船塢運輸艦必須接近海灘，在自己的船塢中集結兵力，然後將攜帶的登陸載具例如登陸艇、衝鋒舟、氣墊船、兩棲裝甲車輛等從船塢中釋放出去，由它們對灘頭發動突擊。有些大型兩棲船塢運輸艦也能搭載直升機垂直輸送兵力，但是規模與強度不如兩棲攻擊艦。

兩棲攻擊艦與直升機航母的分類一直很模糊，有些歐洲國家的小型航母其實也負擔兩棲的功能，例如義大利的加里波第號；有些國家的兩棲攻擊艦看著就像航母，例如韓國的獨島號。總之，要看它所搭載的兵力與裝備，再來決定它的用途。

在遂行兩棲登陸作戰時，兩棲攻擊艦主要以直升機垂直登陸的方式對岸投射兵力、甚至於可以搭武裝直升機和固定翼艦載戰鬥機，所以它具備超視距登陸的能力，而不像船塢登陸艦那樣必須接近到敵灘岸。

中轉平台的半潛船

中國發展半潛船是參考美軍在2009年2月下水的蒙福特角級（Montford Point）「機動登陸平台」（Mobile Landing Platform, MLP）。半潛船（MLP）是美國海軍提出的創新概念，目的在打造海上的移動碼頭，為兩棲作戰提供強大後援。它也稱半潛式母船，它通過本身壓艙水的調整，把甲板潛入水中，以便將所要承運的特定貨物裝載於甲板之上。

自1990年代以來，美軍在世界的前進基地數量不斷縮減，需要一種能夠為船團和港岸之間提供兵力和貨物中轉的平台，擺脫運輸船團對港岸設施的依賴。

美海軍第2艘約翰格萊恩號於2014年服役，舷號T-ESD-2，第3艘路易普勒號於2015年6月服勤，2017年7月首次部署在中東地區。全世界的半潛船大約十多艘，其中中國就有10艘，最近沒有傳出美海軍續建半潛船的消息。

蒙特福特角級艦長233.2公尺，寬50公尺，吃水12公尺，滿載排水量83000噸，整船僅需34名人員進行操作，同時可搭載各型直升機、傾轉旋翼戰鬥機、F-35等戰機，再加上1千名海軍陸戰隊員以及其武器裝備、100多輛輪式戰車。

中國版半潛船：兩棲登陸兵力之轉運站

中國建造的第1艘半潛船是2009年12月在天津下水的「希望之路」半潛船，也是中國自行設計建造的首艘大噸位自航式半潛船，滿載排水量2萬噸。

2015年7月10日，解放軍首艘半潛船「東海島」號在湛江港正式加入戰鬥序列，該艦將作為兩棲攻擊艦不足時的補充，在視距外為船塢登陸艦提供兵力中轉。東海島號噸位只有2萬噸，但同樣可以投送各種國產登陸載具例如歐洲野牛，歐洲野牛一次可搭載3輛主戰坦克或8輛裝甲運兵車以及360名戰鬥人員。

最近幾年，中國加快了軍民兩用半潛船的建造：2015年，5萬噸級的半潛船完工，2016年4月，9萬噸級的半潛船光華口號成功出塢；同年，10萬噸級半潛船新光華號下水，這也是中國最大、全球第二大的半潛船（第一大是台灣建造的荷蘭籍藍色馬林魚號）。

目前中國有10艘半潛船，在未來兩棲登陸作戰中補給物資燃油彈藥、應急搶修、戰場後送等，都將扮演非常重要的角色。

由於半潛船採用民船規格建造，因此建造速度非常快，可以迅速補充兩棲攻擊艦數量的不足。

藏兵於民的汽車滾裝船：登陸後續兵力運載

2009年7月，中國建造完成第一艘自行設計和建造、排水量約1.45萬噸、9層固定甲板和3層可調甲板的5000車位汽車滾裝船舶：盛世號。

這條船擁有相當的軍事價值，因為它最多可以搭載5千輛（汽車和輕型卡車）、或超過1千輛的裝甲車輛。在戰時，這條汽車滾裝船可以進入最近的港口，在幾個小時內卸下一個完整的裝甲旅。現中國已建造10多艘汽車滾裝船。若以10艘來計，理論上解放軍一次可輸送10個合成旅。

汽車滾裝船的目地是在兩棲登陸之後，用以運載後續登陸兵力、裝備與物資。在這種情形之下，解放軍不會攻擊港口的，至少要留下一個港口供滾裝船使用。

就像在二戰諾曼第登陸的同時，盟軍也攻擊瑟堡，其目的是為了登陸後續源源不絕的運送物資、裝備與兵力，瑟堡的重要性就在於此。

共軍汽車滾裝船之於台灣也是如此，滾裝船需要在離戰場最近的港口卸載兵力、裝備與物資，假設未來共軍從北中南三個方向登陸，那麼基隆港、台中港、高雄港就很重要，我們不可小覷滾裝船在兩棲登陸作戰中的角色。

同理，解放軍也不會攻擊機場、而可能攻擊戰鬥機，因為戰機直接威脅登陸部隊；戰機與戰艦將是解放軍首要殲滅的目標。從成本角度來看，毀滅了機場與港口，以後重建的費用也不小，還是留著吧。

小結

兩棲船塢運輸艦、兩棲攻擊艦、半潛船、汽車滾裝船、再加上其它登陸載具，構成了解放軍完整的兩棲登陸作戰體系。

在遂行兩棲登陸作戰之前，必然爭奪制海權、制空（與太空）權與制電磁權，同時牽制美日軍力使其無法救援，接著以最快速度完成一系列行動例如網路作戰、電子作戰、各類導彈殲滅國軍有生力量、再加上無人機與無人艇掃蕩殘餘兵力，最後才是兩棲登陸。

事若至此，已無回頭的可能。因此，現在台灣的問題不在於備不備戰，問題是共軍兩棲登陸作戰已經形成體系，民進黨政府再不謹言慎行，生靈必遭塗炭。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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