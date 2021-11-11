國內到底有沒有通膨，通膨壓力是上升或趨緩？近來備受各界關注，特別是官方立場更是民眾關注的焦點、判斷的依據。一個月前，主計總處示警通膨壓力升高，但日前主計總處公布10月物價統計時卻認為通膨壓力已經趨緩，讓人深感不解。

才過一個月，官方判斷的變化竟如此之大，然而，通膨壓力果然趨緩了嗎？自然是沒有，政府顯然是過度樂觀了，因為在這一個月之間不論是國際油價、農工原料的行情，漲勢未休，即使本月初漲勢略緩，但是從長期趨勢觀察，月初這個變化恐怕只是短暫的波動而已，以瞬間的波動來解釋長期的趨勢，有些牽強。

舉個例子，11月初西德州原油一度跌到每桶78美元，這個價格是比10月下旬來得低，然而才幾天工夫，11月9日又已升逾84美元，另外，日前聯合國糧農組織公布的全球糧價指數也連續第三個月上漲，創十年新高。由此可知，在全球經濟情勢瞬息萬變的今天，以短期統計上的波動來判斷長期走勢，是不相宜的，容易失之於誤判。

從全球四十年來的長期發展觀察，今天全球要再重演1974～1981年的停滯性通膨（stagflation），出現兩位數的通膨率已不太可能，因為貿易自由化、全球化生產、市場競爭機制的完備、產業結構的變化，以及資訊快速的揭露等因素都可以降低預期心理，提高供給，而讓通膨不至於失控。

雖然，如今不至於重現四十年前的停滯性通膨，陷舉國於水火，然而一年來國際原油、農工原料大漲對總體經濟的影響，也不可能憑空消失，透過進口、供應鏈的傳遞，各業生產成本為之提高，如此通膨壓力豈能不升高？當全球物價上漲壓力仍未消失，台灣的通膨壓力怎可能趨緩？

我們可以看一下底下的四個現象，來判斷如今通膨壓力是否已趨緩：

第一、躉售物價漲幅創40年新高：躉售物價（WPI）係綜合進口、出口及國產內銷三項物價所編製的指數，除出口物價以外，其餘兩項反映的是廠商進貨成本變化，10月漲幅（年增率）14.78％，創下1981年二次石油危機以來的新高，近三個月的漲幅依序是11.78％、11.95％、14.78％，這說明今年以來，廠商成本升高的趨勢並未改變，通膨的壓力並未消失。

第二、躉售物價的消費用品漲幅創13年最高：有沒有通膨是以消費者物價指數（CPI）來判斷，其漲幅即稱為通膨率，然而消費品來自生產物料、人力、技術等要素的投入，生產階段依序有上、中、下游之別，下游的消費用品價格（廠商賣給零售商、超市的價格）最接近消費端，可視為CPI的領先指標，年初以來躉售物價裡的「消費用品價格」微漲而已，惟自7月以來有扶搖直上之勢，依序是4.04％、5.69％、4.44％、6.73％，10月6.73％這個漲幅已創下2008年8月以來最高，反映零售商進貨成本升高趨勢未變，雖然零售商在市場競爭之下未必敢調漲價格，以致這個壓力尚未下達於CPI，惟壓力升高之勢並未消失，如此通膨壓力何來趨緩？

第三、消費者物價逾四分之三項目上漲：我國消費者物價調查食、衣、住、行、育、樂等消費項目，總計查了370項，與去年同月比較，今年下半年上漲的項目逐漸增多，近幾個月上漲的項目都超過280項，也就是CPI調查項目裡逾四分之三都是上漲的，而漲幅超過3％以上的比例也由5月的14％逐月擴大至9月的20％，10月仍達19％，這說明國內物價已有普遍、連續上揚之勢，漲幅顯著的項目也有擴大的現象。

第四、國際情勢依舊瞬息萬變：從1974～1981年兩次石油危機的經驗可以發現，導致原油上揚的因素雖有經濟面的因素，然而更多是來政治面的動盪，1974年的石油危機源於以阿戰爭，而1980年的二次石油危機則是源於兩伊戰爭。國際政治瞬息萬變，昔友今敵，昔敵今友，莫之能測，而如今國際政治紛亂的情況更勝昔日，通膨壓力在如今國際政治氣氛下，詭譎難測，要說通膨壓力已經趨緩，顯然是言之過早。

我們認為，全球這一波通膨壓力迄今未解，政府萬不可以把國際短期的波動，視為長期變化的趨勢，而以此做出過於樂觀的判斷，雖然樂觀的氣氛有助於安定民心，但是過於樂觀也可能讓數據失信於民眾，甚者，讓決策當局誤判情勢，從而採行更大規模的財政擴張政策，如此無異火上加油，在各國通膨歷史上，政策誤判使得通膨率一夕高漲而致失控，多有前車之鑑，斑斑可考，這是通膨最讓人害怕的局面。面對此次通膨壓力，政府在樂觀之餘，自應以臨深履薄的態度，借鏡歷史，審慎因應才是上策。