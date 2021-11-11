長期透過抗爭手法宣揚台獨理念的前台大教授蔡丁貴目前在美國，自陳訂不到防疫旅館回不了台灣，成為不分藍綠的訕笑對象。

藍營自然把蔡丁貴喊愛台灣要打國產疫苗，卻跑去美國打輝瑞結果回不來當成笑柄，綠營認為蔡丁貴呼籲開放是在製造防疫破口。蔡丁貴邏輯混亂、自甘打手是一件事，但因為訂不到防疫旅館而回不來，則是另外一件事，還是特別大條的事情。

自從民主化以來，人民返鄉權已經被確認，持有中華民國護照入境不需要許可，要回來就可以回來。但因為疫情的影響，國人出入境雖受到限制，但買了機票還是可以回來。

不過隨著疫情的蔓延，政府對於入境的要求更加緊縮，不但要集中檢疫，也要求回國者必須先訂防疫旅館，不能居家檢疫。更對航空公司發布命令，持中華民國護照者要提出防疫旅館預定證明，否則不能上飛機，這樣的行政命令已經牴觸到憲法所明定的出入境自由。

就算當前是防疫的緊急狀態，但防疫總指揮陳時中以防疫為名發布的各項行政命令並沒有經過立法院追認，這是極為重大的憲政問題。

蔡丁貴回不來的問題已不只是憲政問題，還是台灣要如何開放國境的問題。蔡丁貴已經打完兩劑輝瑞疫苗還回不來，未來台灣要怎麼開放國境？看起來陳時中對這點也還沒有想法。

對藍綠支持者來說，蔡丁貴只是一個丑角，但小丑帶來的問題，令人訕笑之餘卻又如此深刻。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※