美國國會議員突然搭乘軍機訪台，引發中國大陸不滿，國防部發言人要求停止挑釁，並表示解放軍已向台海方向戰備巡邏。美國國防部發言人則表示符合《台灣關係法》，並強調國會議員搭軍機出訪台灣很正常。雙方互嗆，台海緊張形勢加劇。

台海形勢緊張到底是誰造成的呢？在台灣政治正確的說法是，中共想武力犯台，台美關係良好，美國支持台灣，國會議員訪台正是「友台」的表現。但政治正確不表示戰略正確，也不表示歷史事實正確。40多年來中共對台政策從未改變，台海形勢緊張，卻是美國對中激烈競爭後才開始。歸咎中國不符歷史事實。

現在外媒已將台灣視為「地球上最危險的地方」，甚至還編寫解放軍攻台引發東亞大戰的劇本。這種緊張氣氛如果繼續發酵，萬一成為自我實現的預言，台灣遭戰火摧毀，我們現在的生活，將再也回不來了。

美國與中國激烈競爭，自己卻無意和中國打仗，拜登總統還特別致電習近平表示雙方要避免衝突。而台海的緊張形勢，已經讓台灣擴大軍購，買了2千4百億美國武器。美國國會議員還到台灣國防部，聽取官員簡報，直接對台海防衛下指導棋。為何？因為中國打台灣而陷入長期戰爭對美國最有利。但對誰最不利呢？台灣。

目前台海形勢已不是兩岸對抗，美國幫助台灣，而是美中競爭，台灣被迫幫助美國。台灣要掌握戰略主動，對美國該說NO就說NO，否則終將被推向戰爭深淵。

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