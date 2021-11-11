美國總統拜登在競選時提出的「民主峰會」即將在下個月9日揭幕，到現在連邀請哪些國家都還沒搞定，不過從媒體透露出的暫定名單中已約略看出些蹊蹺，有些自以為是美國朋友卻未獲邀、有些明明民主紀錄不佳卻獲青睞，令人墜入五里霧中，不知拜登到底搞啥名堂？

或許新加坡、越南、泰國、匈牙利及土耳其長久以來不符美國的民主標準所以未獲青睞；但印度、菲律賓、波蘭和伊拉克等，民主素養就好了嗎？這些國家同樣都身處地理要衝，為何前者被排除在外，後者卻雀屏中選，理由安在？

很明顯的，美國又是衝著中國而來，新、越、泰、匈、土雖然沒得罪美國，但也同時走兩面路線，也可以說離中國更靠近一些，美國是要給這些國家一點顏色，告訴他們選錯邊的後果；而印、菲、波蘭和伊拉克有的與中國不睦、有的合乎美國利益，自是可以藉機拉攏為自己造勢。

外交部說，我們期待接到美方的邀請，意思是⋯？台灣已經被美國當作圍堵中共的前沿，沒被邀請太說不過去，參與峰會是必然，但也必須了解自己的角色，千萬不要自嗨過頭。

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