11月12日是中華民國國父孫中山先生誕辰155周年紀念日，這在過去曾經是放假日，也是國民黨政府必定舉行盛大紀念活動的日子。此外，在台灣除台北市建有國父紀念館，各地都有中山路、中山橋、中山公園，甚至第一條高速公路也命名為「中山高速公路」。然而自民進黨蔡政府於2016年執政後，即從未辦過紀念活動。

當然，在民進黨眼中，中華民國是「外來政權」，蔡英文也不喜歡這個名稱，以致在演說中常以「這個國家」取代，自然也不會尊崇孫中山這位中華民國的建立者。然而，今年的雙十國慶日，在陸委會舉辦的「中華民國110年國慶晚宴」中，主委邱太三居然喊出「中華民國始於辛亥革命」這句話，這顯然是邱主委吃醋而要與中共舉辦「辛亥革命紀念大會」爭主導權。

猶記得2016年2月，民進黨立委高志鵬提出修正草案，要求廢除機關學校內懸掛國父遺像，以及未來元首或一般民眾不再向國父遺像行禮。當時民進黨立委們紛紛對修正案表示支持，認為這是「轉型正義」的一部分。也因此導致當年37位退役將領前往北京出席「孫中山誕辰150周年紀念」活動。

當然，中共並不承認中華民國，尊稱國父是「偉大的革命先行者」；但在各省市的公園、博物館及大學校園，建立有孫中山紀念館，以及好幾百座的雕像。反觀台灣，民進黨政府要將孫中山拱手讓給大陸，這豈不就是賣國的行為？

既然蔡總統兩次就職及國慶大典中都有面向國父遺像進行宣誓及行禮，今年的國父誕辰，我們就要看看民進黨政府是如何的表現了？

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