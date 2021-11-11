網路傳出陳時中參加一場聚會的影片，現場陳時中喝酒、嗨唱，氣氛之高、肢體動作之大，讓人聯想到跟詹雅雯在小巨蛋的那個場面，陳時中沒去當歌手真的是可惜了！

網友批評，在場每個人都沒有戴口罩，也沒有社交距離。陳時中說，在防疫措施方面，除強制隔離檢疫，其餘如室內人與人需間隔、用餐隔板、戴口罩等生活細節，均為宣導，並未強制執行。

此言差矣！老百姓都把防疫中心總指揮的話當成聖旨，大家都是遵照指示戴口罩、用隔板、間隔1.5公尺，結果現在你告訴我們那都是宣導，並未強制執行，這不是欺騙老百姓是什麼？根本是帶頭不守法嘛！讓人強烈懷疑疫情的破口就是你陳時中！

沒人阻止你去喝酒、沒人管制你不要嗨，但防護措施是衛福部定的，下屬私生活紊亂、公開說謊；長官遇事將責任推到部屬，加上疫苗遲遲供應不上，不是一句｢我們跌了一跤｣就算了。報告部長，不只一跤，截至目前因疫情死亡的人數是848人。

防疫中心至少還有一個專長，長官、部屬均能唱歌，何妨改成｢娛樂部｣或｢歡唱部｣？還三不五時娛樂一下大家！

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