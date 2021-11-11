美中激烈對抗、台灣「甘願、被動」捲入大國競爭，台海空前緊張。在拜登、習近平即將進行視訊峰會前一週的11月9日，南海戰略態勢感知、新聞媒體發布，美國國會議員代表團乘坐美海軍1架C-40A公務機「竄訪」台灣。該機載有美國共和黨參議員柯寧等10餘人，上午6時許從關島起飛，中途經停菲律賓4小時，傍晚18:20降落台北，飛機19:00離開，國會代表團則「低調」進行3天2夜旋風式訪台，引發國際關注。

美國國防部表示，此項訪問符合美方在「台灣關係法」下的義務。根據媒體報導，訪團行程由AIT安排，將晉見蔡英文總統、聽取台灣國防部機密簡報，就台美共同關切事項交換意見。此舉觸動中國大陸敏感神經，大陸國防部、東部戰區、國台辦發言人，先後發表「反對台獨」言論斥責。

大陸國防部發言人譚克非痛斥美方「粗暴干涉中國內政」，停止「挑釁行徑」；東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，東部戰區組織兵力在台海方向進行「聯合戰備警巡」，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。國台辦發言人朱鳳蓮強調，解放軍舉行相關演訓活動，是堅決捍衛國家主權和領土完整，是有力針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。台海緊張根源，是民進黨和台獨勢力販賣「兩國論」，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁。

事實上，11月9日美國國會代表團大有來頭，參議員柯寧是月初「台灣嚇阻法」提案人，也是美國軍售台灣F16-V重要推手；此外，媒體提到有2名美國軍官也在訪問團中，一名上校、一名上尉，身分機敏，更加引人注意，也觸及大陸紅線。

台灣政府須特別注意的是，當美機經由菲律賓馬尼拉起飛來台前，共軍戰機已經在台灣西南國際空域「候駕」。可見，大陸對於此方面的訊息來源管道有所掌握，特別敏感且應對快速，這是我方必須特別留意之處。

根據台灣國防部即時軍事動態公布西南空域，11月9日中共出動軍機有運-8技偵機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機4架次；10日有殲-10機2架次、殲-11機2架次、運-9通信對抗機1架次、空警-500機1架次。中共各型軍機呈現空域警巡態勢，與東部戰區新聞發言人所言相符。

美國會代表團密訪台灣，牽動中國大陸敏感神經，台灣國防部發布即時軍事動態，罕見共機「候駕」。(圖/作者陸文浩整理繪製)

從過往美國高官訪台經驗分析，2020年8月美國衛生部長阿札爾、2021年4月拜登總統特使、前參議員陶德、6月參議員達克沃斯等，如果再算上今年初美國駐聯合國大使克拉芙特在政權交接前夕未遂的訪台行程，臨出訪前一刻專機「被迫」折返來看，美國頻頻打出台灣牌，拿捏分寸不一定精準，現在對中國擺出叫板的陣勢，特別是選在下週最敏感的拜習視訊峰會上場前，台灣政府切莫捲入美中激烈競鬥之中而難以脫身。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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