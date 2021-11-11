兩岸最近動作頻頻，大陸鼓勵民眾準備儲存一定生活必需品，結果掀起搶購潮；台灣則從明年1月1日成立全民防衛動員署，屆時還將製作「戰時民眾求生避難手冊」，你來我往，兩岸民眾都陷入｢武統｣的猜疑和恐懼之中。

有記者問大陸國台辦是否有其事，朱鳳蓮軟中帶硬地說，「我們希望台灣同胞擦亮眼睛，不要成為台獨分裂勢力的犧牲品，共同維護同胞切身利益，維護台海和平穩定。」

偏巧最近有兩首歌曲《2035去台灣》、《坐上高鐵去台北》在中國網路瘋傳，歌詞說要搭動車去看台灣好風光，更有人說要來台中買房子，看來對岸老百姓對台灣相當感興趣。

很多時候，國際間在動武之前會有一些徵兆，利用戲劇、歌曲、文章....等做先鋒，藉以摧毀對方意志、激勵自家士氣，譬如日本侵略我國，都會在學校教材中鼓吹我東北的好、地大物博，要吃香甜的蘋果就到東北去；最近大陸推出戰爭片《長津湖》也激勵了大陸的澎湃民心，在必要關頭將不惜與美國一戰。

對岸原則上還是希望能以和平的方式到台灣來玩、搭高鐵、去日月潭、阿里山...。為什麼馬英九時期可以，現在的台獨分子卻阻斷了兩岸之路？國台辦的警語，希望政府能聽得到。

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