為了反公投，民進黨編了數千萬元的宣傳預算，最近還加碼大放送，廣告看板的補助從2萬5調高到5萬元；反觀國民黨，「凱道夜宿」的活動只能準備三個人的帳篷，到各地宣講靠免費網路直播，被綠營嘲笑「寒酸」。

的確，現在的國民黨已經沒錢，不但沒錢，還欠黨工好幾億元的退休金，被黨產會扣著還不出來；現在還願意留在國民黨的，除了理念，也找不到別的理由。

而民進黨雖然完全執政，不論做什麼事「錢都不是問題」，但也就吸引了一群「逐臭之夫」，必然有許多人是因為利益，而選擇與民進黨站在一起；有許多黑道人士投靠民進黨，是希望得到公權力的保護。

一來一往，「資源」真的是民進黨的正分嗎？公投是最好的檢驗。民進黨固然能夠用行政資源，操作許多聲音出來「挺萊豬」，但這就像威權時期的「御用學者」，說服力極為有限；而在野陣營反而能像當年的黨外，靠「理念」殺出一條血路。

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