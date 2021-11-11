曾被稱為「台灣第一民主戰艦」的前立委朱高正病逝，各界對其人其事、功過毀譽已多有評述；綜觀其風雲跌宕的一生，前半段在台灣民主運動中的創建民進黨、促成國會全面改選，扮演了急先鋒的角色，可謂引領風騷。後半段他不再見容於台灣政壇，後來穿梭兩岸講學論道，其思想與理念主張，並未得到相對的重視，但這才是他與時俱進，更值得台灣人正視深思的寶貴遺產。

民主戰艦打破威權與禁忌

個人與歷史往往互為因果影響，有些人可以創造時勢，時勢也能導引有為者，朱高正可說是最鮮明的典型。在上世紀80年代末，整個台灣進入了地殼大變動，全面改革的新時代，不僅有政治的解嚴與黨禁、報禁的開放，更有經濟的快速發展，乃至多元社會力的翻湧奔騰。

那個時代，兩岸才剛開放，充滿了全新的想像、善意與創意，各種街頭抗爭與社會運動活力四射；激盪著解構禁忌、打破威權後的新希望，大陸才剛進行改革開放，台灣則是充滿銳氣與自信。

1990年朱高正因不滿民進黨的台獨立場而退黨，曾創立中華社會民主黨，也加入過新黨，1997年被新黨開除黨籍。此後他淡出政壇，多年來往返兩岸，在北大、清華等多所大學講學，在政治主張上除了闡述反台獨理念，尤重台灣前途與兩岸關係、關注大陸政治改革和經濟發展。

朱高正在去年曾寫給本報一篇文章，原題是《正視中國─從李君如〈如何讀懂中國〉談起》，堪稱他近年對兩岸政治觀察的代表作。他首先指出，從1978年中共實施改革開放以來，使中國大陸從一窮二白到翻天覆地的變化，讓人不得不重新思考，只靠獨裁專制，共產黨怎麼能夠取得這樣輝煌的成就？這麼大的成就，顯然離不開中共體制的支撐，怎能輕易把對蘇聯共產黨的理解，套在中國共產黨頭上。

要了解中國共產黨，就要了解中共的政治體制，也就是中國的政黨制度、民主制度和人權思想。他解析中共所實施的是一種新的政黨型態和新的無縫隙、沒有民主休眠期的「全過程民主」，對於外界所普遍認為的選舉民主，還加上一個「協商民主」。中國大陸的政黨制度，是透過政治協商，在共產黨領導下的多黨合作，互相監督，參政議政，用政治協商來彌補政黨不能成為國民總意志的缺憾。也就是一黨執政，多黨參政、議政的政治體制，跟一黨專政完全不同。

無色覺醒超越紅藍綠

西方國家的政黨制度，在2008年世界金融危機以後陷入困境，政治體制淪為政黨惡鬥與民粹氾濫，台灣也是如此，政府變得沒辦法做中長期的政策規畫，因此短視近利，政見很難實現，只成為忽悠選民的口號，民眾對非藍即綠的政黨對抗深惡痛絕。朱高正認為，台灣只知道汲取代議民主政治的糟粕，卻未進行必要的改革，而中共的政黨制度則吸收西方政黨制度的精華，還補強其不足。

他強調，民進黨以反對國民黨一黨專制獨裁起家，不幸的是，後來民進黨漸漸走向台獨、反中的道路，也為兩岸的和平統一抹上陰影。而國民黨一直不斷的分裂，民進黨則從反對黨成為執政黨，在本土意識的操弄下搞去中、台獨，以至於使民主化走上歧途。 尤其民進黨全面執政以後，藉著轉型正義之名，對國民黨進行清算鬥爭，簡直是另外一種台式的文化大革命；為了去中獨台，無所不用其極，甚至連主張和平統一的權利，都受到《反滲透法》起訴的威脅。民進黨政府對反台獨的不寬容，已經成為普遍的政治正確標準，這是對人權最大的傷害，對於族群間的和諧互信、國家社會的團結進步，更造成了毀滅性的後果。

從朱高正的處境變化與理念歷程，微妙地映照出兩岸之間興衰起落的某些原因，而兩岸的議題與政策，無疑是台灣生存發展最重要的影響變數，維持兩岸的和平交流與穩定融合，不被藍綠紅政黨綁架，人民有權追求過更好的生活，這些願望不應該只是口號，而是以民為本的基本人權。對於長期浸淫在反共教育之中，養成片面解讀大陸與中共的台灣人而言，更應實事求是，從正確認識中國開始做起。

朱高正前半生是台灣「黨外」的豪傑，後半生繼續以「黨外」身分遊走兩岸宣揚理念，他長期在中時新聞網發表的「無色覺醒」視頻及在《中國時報》發表的文章，立場始終如一，以一個台灣中國人的身分闡述、宣揚超越綠、藍、紅思維的認知與理念，朱高正堪稱台灣「永遠的黨外」。