網路瘋傳中央疫情指揮官陳時中未戴口罩、乾杯歡唱的影片，引發各界譁然。經過陳時中澄清，該影片是在去年6月15日拍攝，當時國內正開始解封，因此是遭到有心人士刻意將日期錯置為今年的三級警戒期間。表面上看，此事最主要的爭議似已化解，其實仍留下諸多無法自圓其說的問題。

對於敏感的問題，陳時中都避重就輕的閃過去，例如是否另有不適當的人在場，他的回應是除了邀他來的主人，其餘人他都不認識；對另傳他在今年的某聚會上在室內公然抽菸，他則說忘記了。

但他無法說清的是，即使影片時間真的是去年6月15日，陳時中還是違反了自己訂下的防疫規定，如「每桌至多8人，座位隔板區隔、餐點加蓋、公筷母匙」等，影片中，不僅人數眾多，而且都未維持社交距離。另外，現場應該是招待所，其中有數位女性，除了其中一位已被起底，其他幾位並未釐清「不是」陪侍的背景。

說白了，陳時中即使未違反「不得與利害相關者飲宴」的廉政規範，但以全國防疫最高指揮官的身分，在疫情仍未完全解除期間，理應以最嚴格的標準以身作則，卻出入這樣的場合、有如此的表現，這在觀感上絕對有極大的負面影響。

最微妙的案外案是，媒體問他連續3部嗨唱的影片流出，是否有政治鬥爭的操作？原本可以虛應閃避的陳時中，竟然老實地回以「依稀有這樣的感覺」、「整體看起來蠻詭異的」。而若是藍營的爆料，當然就直接具名，如今這隱諱卻殺傷力十足的手法，顯然來自於民進黨內自己人。

隨著陳時中在2022選戰極可能被蔡英文委以重任，黨內勢必更加暗潮洶湧，陳時中不必又怪外界抓住他的話作文章，該擔心的是下一支影片何時會出現。