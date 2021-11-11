公投對決如火如荼，已成為2022與2024兩場選舉前哨戰。這4項公投，民意都站在民進黨對立面，但似乎不怎麼影響民進黨的支持度，在野黨到底出了什麼問題？

無因應新兩國論的對策

蔡英文總統在雙十國慶的講話，提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，明顯違憲，但主要在野黨主席的回應卻顯得左支右絀。國民黨主席朱立倫第一時間回應「希望蔡總統說到做到」，等同背書；2天後才在另一場合稱兩國論「違憲」。民眾黨主席柯文哲先用「廢話」形容，後來在接受民進黨議員質詢時，才改口「蔡總統4個堅持裡面，1、3、4是對的」，言下之意「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是錯的。

朱立倫、柯文哲對「互不隸屬」問題立場猶豫反覆，表示兩個在野黨在國家定位問題上的困境，兩黨都沒有因應民進黨「新兩國論」的對策和基本論述。84%台灣民意支持「互不隸屬」是民意的「主觀」；但「互不隸屬論」是否是跨越美中台紅線，則是一個不由台灣決定的「客觀」。何況根據另一份媒體民調，僅31%民眾支持台獨，顯然大多數台灣人民未能區分「互不隸屬」兩種不同的意涵。

國民黨前主席江啟臣說，「國民黨反對法理台獨」，他能夠很清楚的區分「事實台獨」與「法理台獨」。一般民眾可能區分不了兩者的異同，但政治人物應該很清楚：「兩岸互不隸屬」是治權的陳述，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」則拉高到主權層次。民進黨用「事實台獨」的敘述偷渡「法理台獨」，北京當然不會接受。

真正的獨派是「可以做不能說」，而現在的民進黨則是「只敢說不敢做」。民進黨不怕被罵台獨，但怕被獨派攻訐背叛台獨；矇混獨派的方式就是不斷與對岸互嗆，只要激起北京批評民進黨「販賣台獨」，台獨神主牌的泡沫就可以苟延殘喘。

北京當然知道民進黨的盤算，但經過服貿的「熱臉貼冷屁股」，中共已經不在乎台灣內部民情變化與選舉結果，也就無所謂被民進黨「利用」。北京對「和平統一」有期待，也對「和統」無望後的「武統」或「逼統」有準備，不論台灣人民如何選擇，他都有工具應對。北京不會放棄統一的目標，這是台灣不能逃避的現實。

與民進黨抗中直球對決

在兩岸對抗大框架下，民進黨「抗中保台」符合人民的主觀情緒，即使對客觀利益不利，但群眾永遠是「感性大於理性」。如果在野黨站出來，呼籲台灣人民讓步妥協，觀感上好像是跟對岸一鼻孔出氣；這正是古往今來「鴿派」的為難之處。

朱立倫跟柯文哲的策略都是「著重內政，淡化兩岸」，這個策略可以有效到2022，但到了總統大選，如何淡化兩岸呢？在野黨必須要有在兩岸論述上直球對決的準備，否則不論現在民調多高，2022如何大勝，都將是白搭。國民黨之所以在兩岸論述被民進黨蓋著頭打，是因為只把兩岸當成台灣與大陸之間的博弈；民進黨的罩門則是把美國拉進來，認為只要美國反中就可高枕無憂。

事實上，兩岸賽局是中美對抗大局中的一個子局。拜登想找日本、歐洲、澳洲、印度共同圍堵大陸；北京則與俄羅斯聯手抗美。但中國崛起是事實，許多國家希望世界有兩個強權，也有許多國家，包括美國盟友在內，期待周旋在兩強間獲得最大國家利益，甚至美國都不會與中國對抗到底，該合作就會合作，民進黨不留退路一昧抗中，最後必然失敗。

在野黨領袖的兩岸論述，要在《中華民國憲法》基礎上反對民進黨一昧抗中，但也不能讓民眾有「懼中」的擔憂，說清楚一昧抗中的錯誤與危險。能做到，台灣民主尚有希望；做不到，則民進黨將靠著在野黨的不成氣候繼續執政，台灣未來將更危疑動盪。