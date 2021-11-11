鎂光燈映照的舞台上，在眾美女環侍的宴席中，陳時中部長「忙裡偷閒」，盡展歌喉，儘管歌聲沙啞，卻掩蓋不住他那睥睨的神態與風發的意氣，尤其是他陶醉在左一句「部長」、右一句「好耶」的喝采及掌聲中的飄飄然神情，真的會讓人無法相信，這就是號稱「半年僅回家吃半頓飯」，屢屢焦思愁慮、睡不安枕，盡瘁於防疫事務的衛福部長。

「一張一弛，文武之道也」，防疫雖事關重大，不容絲毫輕忽，但任何人都不可能長期繃緊神經、焚膏繼晷而作，陳指揮官於百忙之中，撥冗抽空，以歌喉舒暢其身心，以杯酒澆灌其鬱卒，其實也是人情之常，固不必刻意挑剔苛責。

去年6月15日，這是衛福部宣稱網傳陳時中部長飲酒高歌的時間，能否確信，這是另一回事，但此時台灣疫情的確是剛剛告一段落，全面解封，不但全民額手稱慶，政府更到處鼓吹「台灣防疫第一」的成效，而將陳時中高捧到「神人」、「救星」的神化地位，他也開始馬不停蹄地充當觀光部長，周遊全台，為其可能參與下屆台北市長選舉鋪路宣傳。

今年5月，疫情再起，且來勢洶洶、愈演愈烈，至今染疫人數破萬、死亡人數800多，蘇貞昌呼籲全民應當「收心」。然而，是誰最先「放心」的？無疑就是民進黨政府與陳時中部長。百姓資訊不足，只能上行而下效，陳時中帶頭走秀，又是旅遊參訪，又是歌舞助興，又怎能怨怪百姓未能提高警覺？而身負指揮重責的衛福部長竟眼光短淺似此，豈非始作俑者？

事實上，就在當時，全世界疫情仍在蔓燒之際，學者也屢屢呼籲防止境外感染、早備疫苗；但顯然陳時中這時已飄飄然欲仙，沉浸在周遭的歡呼與掌聲之中，對此重要事務，全然無所準備，以致不但爾後「台灣防疫第一，世界應學台灣」的假象為之戳破，淪為笑柄，且為全台民眾的生命財產帶來莫大的損害，這豈非正是陳時中荒怠職務所造成的嚴重後果？

更何況，當時三級警戒雖已解除，但衛福部還是鄭重其事地，也就是在去年6月15日之前的6月8日，宣布「防疫新生活」，要百姓在未能保持安全距離之下，一律「需戴口罩」；可就影片看來，在酒座中，既無安全距離，更無人戴上口罩，陳時中一手持麥，一手擎杯，引吭高歌，正不知口沫可以橫飛到多遠。令由己出，而自己卻率先違令，知法犯法，又豈是防疫指揮官應為之事？法令規章形同虛設，又教百姓如何遵從？

陳時中解釋說，這是他公餘接受友人邀約，僅唱兩首歌就走，而所謂的「友人」，不但有商界聞人，也有前科犯，更有身材婀娜、低胸軟腰的美女相伴，如此這般在私人俱樂部的「工商飲宴」，官有官箴，豈能視為常態？又豈能不讓人懷疑酒酣耳熱之際，有若何密約私議在暗中流竄？

身為政府高官，正值疫情緊急之秋，陳時中既未能高瞻遠矚防範於未然，又不能以身作則，不僅蔑棄法規，更出入有聲色之嫌的場所，有違官箴，失能、失職，且不免失德，有此三失，陳時中不如聽取詹雅雯的建議，改行去當歌星，會更恰當。

（作者為退休大學教授）