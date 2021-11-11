全球首富、美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）首席執行官埃隆∙馬斯克（Elon Musk）11月2日在其推特發了一首中國古詩。

馬斯克的推文以英文單詞Humankind 「人類」 為標題，下面是用漢字分四行書寫的四句詩：

Humankind

煮豆燃豆箕

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急

整個推文沒有附加此詩的英文翻譯，也沒有任何解釋，不管是用中文還是英文。他的推文一出立刻炸開了鍋，轟動全網，引發熱議，據說兩小時之內即獲得數萬人點讚和轉發。

不懂中文的網友通過線上翻譯知道了這首詩講的是用曬乾後的豆莖作為柴火煮鍋裡的豆子。懂中文的讀者雖然大概明白此詩的意思，但卻不明白馬斯克發此詩的意思。

由於馬斯克本人對其推文沒有任何一句解釋，大家對他發這一推文的目的，他想通過這首中文古詩表達什麼想法開始了紛紜雜沓的猜想，想像力驚人。

有人說這是馬斯克對國際組織要求他拿出個人財富幫助解決世界飢餓問題的一個公開回答；有人說馬斯克暗指的是近期火熱的狗狗幣（Dogecoin）和柴犬幣（Shiba Inu）之間的爭端；有人說其推文標題Humankind是一款以人類文明歷史發展為題材的網路遊戲，他可能只是在單純的抒發「遊戲玩後感」；更有不懂中文者根據網路翻譯認為馬斯克是在分享一道與豆子有關的菜譜。

行事作風大膽、常常語出驚人的馬斯克真乃博眼球的高手。他不會寫漢字，但卻不妨在其推文引發漢字古詩。他不會說漢語，但卻一定懂得此詩的含義。他深諳中國詩詞「難於言表只可意會」之特點，對其推文「引而不發」，任由大家競猜其目的和想法。

馬斯克在使用推特的英語世界裡用漢字發推文帶給人們猛烈的視覺衝擊力，而用漢字寫成的詩詞也帶給人們強烈的中國文化感染力。

作為擁有6千多萬粉絲的頂級世界富豪和社會名人，馬斯克的推文讓具有美妙形體神韻及深厚文化意蘊的漢字在全世界面前露了臉，更讓善於言志又言情的漢語詩詞在全世界露了臉。他的推文等於在世界範圍內為中文做了一次免費廣告，客觀上挑起了非漢語使用者學習中文、瞭解中文的興趣和熱情。同時也是對博大精深的中國文化的一次無形推廣，效果頂得上孔子學院若干年的大外宣。

馬斯克推文引用的中國古詩是著名的七步詩，據說是三國時期的文人曹植所作。這首詩有五言四句和五言六句兩個版本。馬斯克引用的是前者。五言六句的七步詩如下：

煮豆持作羹，漉豉以為汁。

萁在釜下燃，豆在釜中泣。

本是同根生，相煎何太急？

不管是哪一個版本，此詩通過燃萁煮豆、萁豆相煎的日常生活將同根而生的萁和豆來比喻同父共母的兄弟，隱喻手足相殘，抒發詩人的悲憤。最後兩句「本是同根生，相煎何太急」已成為人們勸戒避免兄弟鬩牆、自相殘殺的普遍用語，流傳甚廣。

共產黨領導人周恩來曾經引用過此詩的句子。 1941年1月國民黨部隊突然包圍襲擊了共產黨領導的新四軍，製造了震驚中外的「皖南事變」。周恩來在《新華日報》上發表「為江南死國難者致哀」的題詞：「千古奇冤，江南一葉，同室操戈，相煎何急！」。

歷史上國共之爭給中國人民帶來了苦難。同屬一個中國的大陸和台灣目前關係緊張，台灣海峽被看成是「地球上最危險的地方」。由於美國的支持，台灣民進黨明裡暗裡推動台獨，「武統」的聲音不絕於耳。如果大陸和台灣一旦開戰，就是一場「本是同根生」同屬中國人的內戰，無異於同室操戈，難免血流成河，必將大傷中華民族之元氣。而從台海戰爭中撈到最大好處的「漁翁」就是美國，對此兩岸領導人和兩岸人民應有清醒的認識。（作者為加拿大多倫多聖力嘉學院兼職教師）

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