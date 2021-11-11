中國近代史上最慘絕人寰的「文化大革命」自1976年10月終告結束至今，凡45年。2021年11月8日，立委范雲帶著3名覺青，召開「莫讓兩岸清華一家親，成為台美戰略互信破口」記者會，厲聲疾呼：「台灣聯合大學系統」總校長陳力俊、台灣工業研究院南分院執行長吳誠文應即刻辭職下台，只因為他們曾是清華大學的前任校長、副校長，而清大在教育部鼓勵兩岸積極擴大交流的年代裡，曾呼應「兩岸清華一家親」！剎那間，范雲的台灣羅馬拼音姓名「Huan Hun」，直讓人驚惶於文革在台是否正式「還魂」的無邊顫慄！

1966年5月29日北京清華大學附屬中學成立了中國第一個紅衛兵組織，一群學生慷慨激昂地宣誓：「要用生命和熱血保衛毛主席、保衛黨中央！」6月1日，一篇〈宋碩、陸平、彭珮雲在文化革命中究竟幹些甚麼？〉的首張文革大字報，由毛澤東親自評為：「此文可以由新華社全文廣播，在全國各報刊發表，十分必要！」於是，《人民日報》即刊載了由陳伯達、王力、關鋒修改的頭版社論〈橫掃一切牛鬼蛇神〉，呼籲民眾進行無產階級文化大革命，把所謂資產階級的專家、學者、權威、祖師爺打得落花流水，使他們的威風掃地。一瞬時，光是在北京的24所高等院校裡，就有2591名教授，被往死裡打的慘淪為「反革命分子」！

8月18日，毛澤東、林彪在天安門廣場接見了來自全中國各地的紅衛兵。自此，大批學術權威、學者、知識分子被當街毆打、虐待（例如：遭到紅衛兵學生以糞便淋頭），受到人格上的羞辱、被害，或被迫自殺身亡等。

1968年，「兩彈一星」（核彈、飛彈和人造衛星）元勛姚桐斌被毒打致死，「兩彈一星」元勛趙九章自殺身亡。另「兩彈一星」元勛郭永懷於1968年不幸空難逝世後，其配偶李佩（中國語言學家）被隔離審查、自殺未遂。此外，包括：「兩彈元勛」鄧稼先、「氫彈之父」于敏在內的許多科學研究者及其家屬，亦受到殘忍政治迫害。

時至1968年底，中國科學院在北京的171位高級研究人員裡，就有131位被打倒，以全中國計，則共有229人被迫害致死。其後，名數學家熊慶來於1969年被迫害致死，華羅庚被抄家3次，陳景潤不堪造反派的侮辱跳樓自殺未遂。另還有數理經濟學家周華章、計算機學家周壽憲在內的至少8位曾留學美國的頂尖科學家，也因為被迫害而自殺！其他著名的知識分子如：熊十力、田漢、老舍、翦伯贊、傅雷、吳晗…等，也先後被迫害致死或自殺。

援引范雲自身曾因「友好中國大陸」，而被強烈抨擊為「退化」、「被納入黨國體系」的事件，對照「兩岸清華一家親」7字，則陳力俊總校長、吳誠文執行長何來辭職下台之必要？2014年8月13日上午，范雲在臉書發文支持淡江大學陸生蔡博藝參選該校學生會會長。范雲主張：「這麼優秀的女同學參選學生會長，無論是陸生或台生，也許不只對淡大校園有利，將來還有機會救台灣呢！」對此，政大日文系教授黃錦容隨即發文嚴詞抨擊范雲：「退化被納入黨國體系」，並稱：「國共的統一大業即將收編完成」！如此，當立委范雲帶著3名覺青認為某些人因為「曾經的曾經」，就應該辭職下台，那麼，3位覺青要不要請求范雲自己做個華麗示範？（作者為台灣師範大學教授）

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