國共內戰中撤退來台的中國各省軍民，約有兩百萬人，占當時全台灣人數之四分之一。經過半世紀的融合通婚，他們都成了第一代的來台祖。由於大多隨軍前來，因而擁有共同的生命經歷和國恨家仇。多虧胡璉兵團一片孤忠與勇氣、智慧，乃得有甲兵十萬，得以帶出大陸，轉戰金門和舟山，守住台灣的第一道防線，永保台灣安全與國祚綿延。

胡璉受階四星上將，官至陸軍副總司令，卻是唯一未出任陸軍總司令的四星上將，據說原因出自功高震主。軍中即流傳一故事，言古寧頭之戰出任福建省政府主席的胡璉，一日與時任金門行政公署行政長的李德廉，和國防部總政治部主任蔣經國3人，閒步至金門某處坑道，胡璉心有所感，突然說道：「天下事，幾個人就搞定了」。胡璉說的大概是政治家、軍事家或戰略家的影響力，但言者無心，聽者有意，蔣經國覺得胡璉志得意滿，目中無人，回台灣後便向他父親蔣中正提出警告，胡璉此後便受猜忌。

又另有一說是民國47年八二三炮戰於10月停戰後，胡璉被蔣中正總統邀請到日月潭休假，胡璉時與蔣中正相處多日，而以孟子「民為貴」之思想，對蔣中正提出許多治國建言，但蔣中正都冷淡不語。蓋蔣中正復行視事後，對原東南軍政長官陳誠在土木系國軍中之影響力頗為忌憚，而令陳誠交出兵權，專任行政院長。胡璉兵團屬陳誠嫡系，在孫立人之外，為國軍中最驍勇善戰者。胡璉出身陳誠第十八軍已受防範，倡言政治，更明顯逾越軍人份際，自然遭到猜疑。

其實，功名利祿都是一時的。胡璉雖然沒有官至陸軍總司令，但民國61年授階晉升為四星一級上將，正代表國家對他一生功業的最高肯定，在人民的心目中，實至名歸。胡璉雖然不慎妄議國政，但他在政治上的才華，卻充分展現於金門的治理上。

他在金門造林、築路、蓄水，改善了金門的生活環境；又以台灣大米實物採購金門高粱作為金門酒廠製酒原料，再將金門高粱酒銷售台灣換取大米，改善了金門糧食的供應問題，也增加富厚了縣庫收入，大大改善了金門人民生活；而以地下防禦工事和全民武裝建立起來的金門海上堡壘，也使金門屹立不搖，固若金湯，台灣人民乃得以安居樂業，中華民國得以復興繁榮。

胡璉由圍困內陸的窘境中，竟能帶領10萬軍人和流亡學生突破重圍，投奔大海，又能練成護國神兵，屏障海上，在金門防衛和建設上的傑出貢獻，被民間喻為金門恩主公。

恩主公關聖帝君關雲長以對漢室忠義為後世景從，在人民心中地位更勝蜀漢昭烈皇帝劉備，而今之恩主公，由圍困內陸的窘境中，竟能帶領十萬軍人和流亡學生突破重圍，投奔大海，又能練成護國神兵，屏障海上，胡璉在金門和台灣人心目中的地位，早就超越了人間的陸軍總司令，他像台灣的守護神一樣，永遠受人崇拜。

胡璉民國66年死後，海葬在金門水頭灣，魂依莒光樓。水頭正是怒潮學校的歸宿。「怒潮澎湃」的歌聲，伴著胡璉一生，如今化作金門水頭灣的海潮音，永遠傳唱於天地之間。胡璉的英靈不死，他仍繼續領導著胡璉兵團自由戰士的壯盛軍魂護佑台灣的憲政民主，也枕戈待旦，面向中國大陸，等待反攻復國的號角響起，實現中國的民主化，以便解甲歸田，魂歸故里。

怒潮學校因未得到國防部承認，怒潮學生在畢業後一度在軍中受到歧視性的超上士待遇，學校解散，也使相關檔案文獻在歷史中化為煙塵，片紙不留，怒潮原本只能在年已耄耋的僅存學生記憶中澎湃，怒潮故事成為國軍的古老神話或傳說。

有人認為，如果胡璉在陸軍官校於四川淪陷滅校之際，將怒潮學校由兵團所屬幹校提升為國軍陸官第24期，就不會有後來滅校的下場，實則胡璉若自行恢復陸軍官校，豈不僭越三軍統帥與陸軍總司令之職權，胡璉謹守分際，更見其公忠體國。然卻也因為怒潮奉命遷校金門，胡璉似乎自此對辦校心灰意冷，也對怒潮學生無力提供就業的照顧。

最可惜的是，怒潮學校的檔案文獻隨著學校遷校與關閉，多數已不存在，《怒潮日報》、《怒潮半月刊》和怒潮出版之叢書，這些記錄著胡璉兵團保護怒潮學生自江西來到台灣的珍貴史料，在軍史館未見收藏與記載，或許散落民間各處，需要政府和國軍出面號召與徵集。怒潮學生期待胡璉兵團和怒潮學校的傳奇，能收入軍史與國史，也期待有更多兩岸的史料發掘，讓這一批來台祖的故事，成為台灣人民充滿情義的永恆歷史記憶。

2015年11月22日是胡璉將軍107歲冥誕（農曆生日10月11日），十二兵團怒潮學校舊部集資重修當年他在新竹新埔修建的怒潮亭，並在當天舉行揭幕式。（記者宋秉忠攝）

本系列以胡璉於江西重建第12兵團和舉辦怒潮學校之經緯，藉由其一路由江西、福建、廣東披荊斬棘；又為保衛台灣，在金門和舟山海上抗擊敵軍，奠定中華民國重建基礎的艱辛歷程，側寫中華民國撤出中國大陸最為驚心動魄的一頁歷史，更由怒潮學生周雅川和學生兵徐松珍的人生故事，看這些歷經國難的中國青年學生在家破人亡中，如何在胡璉兵團的保衛下，在台灣重啟人生，和兩百萬的中國大陸軍民，共同為台灣注入新血，造就出台灣的生命共同體。

讓我們心懷感恩，生生世世謝謝胡璉兵團；也祈求神勇的胡璉兵團，英靈不已，永永遠遠保佑台灣的子子孫孫。

（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、邱榮舉為國立台灣大學國家發展研究所退休教授）

【本系列完，曾建元專欄每周五刊出】