中原封建帝國最後一座城池終在「海隅一方」建造了起來。「台北城基本上係以大屯山為背，淡水河為水的風水觀設計的； 因為城廓東北有高山主凶，整座城廓乃向東旋13度，用以避凶。東、西兩牆延伸線相交於七星山，而城府的中軸，仍不偏不倚對準玉皇大帝、北極星君（北極星）。」這是德國人辛慈（Alfred Schinz）對台北府城以中國堪輿學研究的看法。

「巖疆鎖鑰」的北門，遙望著「北方的政權」所在──北京表示「承恩」；不可否認，這是頹廢中的大清帝國，以神權、威權，想來教化的「都市計畫」！

早先的台灣城廓，建築材料多係刺竹、土埆、硓石，台北府城興築較遲，因此規畫上是堅固的石城，建築材料的來源，林衡道說：石材來自唭哩岸（今北投）之安山岩，磚瓦因本地品質不佳，則向對岸廈門採購：當時沒有水泥，粘石用的「紅毛土」係以糯米蒸後，和紅糖及石灰合舂而成。另一種說法是：石材採掘大直北勢湖山石塊，磚瓦係劍潭大直庄北勢湖與枋寮庄等磚窰所燒；石灰則為大稻埕河溝頭石灰窰所供應。

台北府城是在1882年（光緒8年）11月間竣工；城廓周圍共長1506丈；城壁高1丈5尺，雉堞3尺，計高1丈8尺，厚1丈2尺；牆頂闢建為步道，可供2人並騎而行，四周規制：東畔（相當今之中山南路）約412丈；西畔（相當今之中華路）約412丈；南畔（相當今之愛國西路）約有342丈；北畔（約今之忠孝西路）340丈。

城外環以護城壕塹，並闢有5座門樓，另置窩鋪4座，添設炮台，各門名稱為：東門名曰「景福」；西門名曰「寶成」；南門名曰「麗正」；小南門名曰「重熙」；北門名曰「承恩」；5座城樓門外，東、北兩門，另建外廓，俗稱「甕門」。北門外之廓門，有石刻樓額，曰：「巖疆鎖鑰」，西側，更建有一座接官亭。當年，遠道來訪的官吏，從河溝頭上岸後，轉上今天延平北路的石板道，下轎後在接官亭，接受台北地方官員的迎迓，然後，才過甕門入城，再移駕府署或官廳。

台北府城的建築，因經費籌措問題，一波三折，終在中法戰爭的威脅下，使築城工作，得以加速進行，終能克盡全功。但是，法軍攻台，僅在雞籠、滬尾掀起戰事，沒有深入腹地，台北城的禦敵功能，未受到考驗。

不過，1895年，日軍憑著《馬關條約》，派出大軍接收台灣時，台北城也沒有能發揮其「銅牆鐵壁」的效用，「台灣民主國」的大總統唐景崧竟然棄職開溜，日軍從澳底登陸後，不僅有人一路引導到台北城外，也有人在城牆上，放下竹梯，供日軍攀登而上，因此沒有攻城，日本近衛師團，不費一兵一卒，就蜂擁進入台北城。

【未完待續】