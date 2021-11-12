近日民進黨前主席施明德，與駐日代表謝長廷間的數度隔空「嘴砲交火」事件，最新發展是，施明德指謝長廷只是收割前人成果的「撿檨仔（芒果）人」。謝長廷則回擊「如果有任何人說只有他是耕耘，辯護律師這一代都是『撿檨仔』，享受他耕耘的成果，這口氣恐怕連『神佛都震驚』吧」！

套句「衝衝衝」曾登報質疑謝長廷的那句經典名言，「長廷兄，『轉移焦點』也不能改變涉案的事實」來看，坦白說，謝長廷的回擊「發文」，真的是既蒼白、無力又無法令人信服。

暫不論之前誰是「鐮刀組」？誰又是所謂「鋤頭組」？這些都不是重點，更無法遮掩這一開始「潘朵拉盒子的爭點」，就是美麗島世代的辯護律師們，包含蘇貞昌乃至謝長廷等人，到底是不是「背骨抓耙子」的疑雲？換言之，究竟誰是「種檨仔」或是「撿檨仔」的人，根本就不應該被「黑龍轉桌」轉移焦點。

有趣的是，謝長廷此番「哪壺不開提哪壺」的又提到關鍵字「連神佛都震驚吧」的說法，更自曝其短且有報電火球當年修理他的「老鼠冤」嫌疑。

蘇院長應是目前經過台灣全民認證，唯一敢欺騙神明保生大帝的人，而謝長廷不思以日前警告施明德應在三天內提出證據，否則提告的專業方式來正本清源，卻開始大玩起種芒果、撿芒果的「說文解字」遊戲，豈不更令人懷疑是否涉案又或想轉移焦點呢？套句俗話，有種，提告吧！

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