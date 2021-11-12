民進黨全代會即將在14日登場，民進黨祕書長林錫耀在中常會上表示，因反應熱烈，預計要開2100場大小場說明會，讓說明會場次一口氣從300場暴增7倍。對此，國民黨主席朱立倫批評民進黨四大公投案宣傳經費暴增，是用政府力量和資源與民意對抗。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰、蔡易餘11日召開記者會表示，宣傳經費都是民進黨出資，沒有動用到政府的資源。或許民進黨立院黨團的發言屬實，但財大氣粗、沒有上限地豪擲千金，真不知社會觀感如何評價執政黨，選民又作何感想？

蔡政府傾全力動員希望這次四大公投不能輸掉任何一場。蘇貞昌振振有詞指人民投同意票會讓台灣亂下去，不難看出蔡政府還真的做到提早「公投綁大選」，透過各縣市鄉鎮的基層黨籍候選人的提名，以參加公投說明會動員人數作根據，作為政黨提名參選的標準。

表面上或許基層號召出錢出力，但以執政黨巧立名目功力，難保公帑國庫通黨庫，此所以民進黨立院黨團信誓旦旦說「花的是民進黨的鈔票」。問題是，大撒幣，就能贏公投嗎？

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