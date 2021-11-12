德國看守協會公布了2021年全球氣候變遷績效指標（CCPI）排名，台灣名次位列全球後段。特別是今年各國綠色新政當道，外貿企業已飽受國際間碳邊境調整機制、永續金融ESG治理、產業供應鏈是否購買碳權等議題的威脅，這份政府治理的成績單，無疑地讓企業突破環境表現威脅的努力再次遭受打擊。根據各國的綠色新政發展目標，2030年國際間以氣候議題為名的新經濟態勢大致底定，台灣是否會因為環境表現不彰而斷送台灣的未來經濟競爭力，是企業和政府必須共同深思的問題。

2021年聯合國氣候變化大會正如火如荼地在蘇格蘭格拉斯哥舉辦COP26，進一步對各國碳排放和經濟活動做出要求，值得關注的關鍵點之一是：以美國和歐盟為首的全球甲烷承諾。由於甲烷所造成的溫室效應遠大於二氧化碳，在相同的比較基礎上，甲烷在過去100年間產生的溫室效應是二氧化碳的27到33倍，導致天然氣實際的減碳效益明顯不如預期，因此，由100多個國家簽署2030年將甲烷排放量減少30％是相當重要的突破，也明確又再一次地告知天然氣的使用也應加以管理，這對於我國能源政策2025年要提高天然氣發電到50％，顯然是一個非常重要的警訊。連美國都希望2030年再生能源使用率達到80％，台灣呢？

另外，值得關注的關鍵點之二是：包括美國、印度、歐盟、中國、發展中經濟體等合計佔全球經濟體70％以上、超過40位的世界領導人，支持並簽署新突破性議程，優先針對鋼鐵、道路運輸、農業、氫能和電力五大行業，協調和制定全球標準和政策，明確擘劃未來的經濟活動轉型路徑的要求和標準，也和歐盟在今年所公布的環境分類法（EU Taxonomy）有異曲同工之妙，即皆清楚宣告各行業主要經濟活動的轉型標準，並採用大量的資金和金融工具挹助未來的經濟活動。因此，在碳中和的趨勢下，市場經濟競爭力的競賽已經鳴槍開跑，經濟活動的環境表現不再只是企業的形象，而是企業核心競爭力之所在！企業能不能得到資金，能不能拿到訂單，甚至能不能繼續在國際間貿易都靠環境表現。

幸運的是，國內在金管會和環保署的合作之下，也有類似的政策醞釀推動，不但開啟了經濟活動永續分類標準的建置工作，並對於製造、營建、交通三大類經濟活動的永續標準進行推動轉型工作，嘗試將資金導入未來的永續經濟活動。這項政策對於國內涵蓋74％溫室氣體排放的三大部門經濟活動轉型深具意義，一旦政策開展，若有足夠的資金支持，將顯著提供企業減少排放的具體誘因，成功與否的重要關鍵之一即在於是否有足夠的資金。

事實上，長久以來阻礙各國溫室氣體減量的關鍵就是減量成本，高成本及欠缺資金協助下，造成巴黎協議停滯不前。這一次COP26另一個值得觀察的現象，就是各國紛紛加碼未來的資金：美國將投注5,500億美元在綠能，日本2026年同意再增加2,788億美元的氣候資金，加拿大則透過碳定價提供1,475億台幣等的綠色資金。而格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）更是承諾，未來三年投資100兆美元融資供發展淨零。450家機構將以未來投資、融資與資產配置規範，藉由金融驅動改變。可以預期，不久的未來，我們將看到資金對市場發揮的真正力量。倘若台灣不動如山、再不承諾資金的投入，政府ESG玩假的聲浪將會排山倒海而來。

台灣的資金究竟在哪裡？政府如何藉由資金的到位來加強承諾，是台灣目前解決氣候議題、甚至能源轉型的關鍵。財政部長蘇建榮10月中出席財政委員會備詢時表示，考量到碳稅、碳費有重複課徵情況，我國將依照環保署規劃，先以課徵碳費為主。事實上，我國目前所規劃的碳費政策將無法有效解決任何問題！首先，在面對減量成本如此高的現實，碳費課徵不論是100或300元台幣，都無法成為企業有效的減量誘因。其次，以歐盟排放交易市場的碳定價為例，目前已經超過60歐元以上（約2,000元台幣），在碳定價差異甚大的情況下，碳費的課徵也將無法協助企業豁免將來的碳邊境調整機制。碳定價課題才是國內必需要面對的真正議題，在目前國際企業紛紛施行碳定價，國內企業台達電甚至以排放1噸溫室氣體的價格300美元進行內部碳定價，目的都是在於驅動內部快速轉型以及碳中和。

碳中和不僅是環境議題，絕對是一場經濟競賽。要兼顧環境與經濟，唯有碳排放交易市場的制度建置才能真正達到總量管制，減量目的；也只有碳排放交易市場的建置，才能真正依據管制目標下的市場供給與需求，有效決定碳價格；也唯獨碳排放交易市場碳憑證的拍賣，才可以帶來足夠的資金投入轉型的需求；碳排放交易市場才能真正做到與國際接軌，讓台灣的企業有足夠的力量走入國際，要提升台灣的經濟競爭力，站在經濟活動轉型歷史的關鍵點上，政府需要做出對的決策！