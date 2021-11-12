在歷史中，兩大敵對陣營經常會有代理人戰爭，冷戰時期美蘇兩國經常打代理人戰爭，如越戰與阿富汗戰爭。這次美中對峙也會有代理人戰爭，但美中兩大強權的代理人是同一個：蔡政府。

從最近發生的兩件事情說起：第一，美國海軍行政專機搭載4位美國參議員、2位眾議員、議員助理及2名軍官共13人於9日傍晚降落台北松山機場。第二，11月5日，國台辦依法對蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等「台獨頑固分子」實施懲戒。美中兩強無獨有偶同時針對蔡政府發動攻勢。

蔡政府之所以變成美中共同代理人，原因有二：第一，台灣的地理位置距離大陸太近，但在美國勢力範圍之內，美國要保護戰略利益。第二，台獨勢力成為美國刺激大陸的棋子，大陸必須教訓美國的這個棋子，否則，統一就只是個永遠無法兌現的口號。

美國是個以消費為主的市場，幾乎所有的生產活動都外包給發展中國家，如今，戰爭也要外包了，這次是外包給台灣「代理人」。來台的美國13名政客就像個外包經理，奉了指令到台灣下單（戰爭）給民進黨台獨勢力。

為什麼要外包？因為本國生產成本太高，所以才要外包給生產成本低的地方。美國非常清楚，美中兩國絕對不能打起來，因為兩國都是核子大國，一旦開打，那是人類悲劇。

外包可以規避所有風險與責任，例如生產不良品的損失、加班的人力成本、工傷、企業社會道德與責任等等，完全由供應商概括承受，外包商不必花一毛錢。同時，外包戰爭還可以控制戰爭規模，降低美中直接衝突的危險。

一旦美國在台海開打代理人戰爭，就會引爆台灣人與大陸人之間的仇恨，然後美國持續販賣武器給台灣，仇恨也繼續增長。通過強勢與優勢媒體，美國得以主導轉化國際與島內民意走向，民進黨當局藉著仇中抗中轉移執政不佳的事實，並獲得國際支援。

因此，美國將堅定支援台灣，兩岸最好持續仇恨，直到永遠。一旦兩岸軍事衝突成為常態，那就是美國的成功，以後無論是共和黨或者民主黨執政，都可從中獲利。

大陸將如何面對台灣這個「代理人」？現在中國大陸綜合國力已不是昔日呂蒙，早可以展開決定性動作，只是還沒有足以產生戰火的藉口。現在最怕的是蔡政府說錯了話、做錯了事，給了大陸合理化理由，那種場景將不敢想像。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※