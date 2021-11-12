民進黨前立委謝欣霓說，陳時中唱歌的影片是「傳播妹」拍的；而邀約陳時中的「劉姓教授」則說若有女陪侍他捐一億元，若無朱立倫辭去黨主席。民進黨內部，是不是應該要套好招一下？

謝欣霓赤裸裸的展現了民進黨對「傳播妹」的歧視。就算陳時中參加的宴會有傳播妹，那也是主人邀來的，憑什麼要揹這個黑鍋？民進黨在燈紅酒綠時習慣粉味，東窗事發又把責任一股惱怪到女性頭上，有這麼沒格的嗎？

至於劉教授說有女陪侍就捐一億元，那應該是要去跟謝欣霓對賭，問她為什麼一口咬定有傳播妹。謝欣霓說「傳播妹被滲透的嚴重性已經不輸給清大了」，意思是民進黨有太多場合有傳播妹，國安資訊可能因此被洩露到對岸嗎？

真的要謝謝謝欣霓，讓社會知道民進黨與傳播妹是如此密不可分。從陳致中的「妮可」；到鄭文燦、梁文傑接受招待澳門喝花酒；再到欠台糖1.18億元的吳乃仁帶豪乳妹出場，傳播妹已經成了國安問題，值得有關當局重視。

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