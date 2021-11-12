陳時中喝酒、嗨歌、穿梭衣袂飄香之間的影片曝光，民眾大嘆，官員在｢人間天堂｣享樂，百姓在｢人間煉獄｣受罪。

民眾訴苦，母親罹患失智，目前在長照中心照顧，但每周只能探視一次，每次只限一位家屬，而且時間僅有30分鐘；另有民眾父親罹患重病，家屬特地從國外趕回，經14天隔離又自費快篩確認陰性後，才獲准探視1小時。幾天後父親離世，子女想見最後一面卻不被准許，包括頭七。民眾說，配合政府政策，他們無奈接受，他們也怕擔負傳播疫情的罪名。

然而，當他們看到防疫中心大員們連連出包，私生活不檢點還說謊；總指揮嘴裡說一套，私底下又一套，可以不戴套、不保持社交距離、一天可以跑上好幾攤，甚至可以穿著花襯衫四處趴趴走、拍攝沙龍照、還可以接受邀約在小巨蛋高歌……民眾的心碎了。

如果防疫中心大員們對爭取疫苗也像唱歌這般用心、生活正常、不到處做秀，如何會造成現今這等局面？政府官員的歡愉造成百姓的痛苦，大員們心裡難道一點愧疚之心都沒有？

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