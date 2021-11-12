數日來，諸多媒體全幅轉載旅居北美沈榮欽副教授的臉書，以他自己的「沒聽過」暗指投入台中第二選區立委補選的顏寬恒，其畢業母校美國「加州多明尼克大學」是一所「野雞」大學。

筆者上網查了一下「加州多明尼克大學」。該校創校於1890年，該校宣示：「（我們培育學生成為具倫理德行的領袖，以及承擔社會責任的地球公民。」僅憑該校的131年校史，以及「倫理德行」、「社會責任」八字，即已足堪斷言，該校絕不是個「野雞文憑工廠」！

反之，沈榮欽副教授另又以「不用考試就能報讀碩士班」、「交錢就能讀碩士班」，來質疑顏寬恒的母校是隻「野雞」，則一棒難堪地打得台灣的152所大專院校，無一倖免地全在該名副教授的眼裡成了「放山雞」！因為，不但全台「EMBA」高階管理碩士班入學全無筆試，邇來，就連台大電子所、台科大資訊管理、設計、建築等研究所，亦紛紛採以書面審查方式開放申請入學。因為，「書審入學」本就是近半世紀以來的「國際生」甄選方式，即使是世界頂尖的哈佛、耶魯，也盡皆如此！

早在2004年，加州多明尼克大學的在台校友之一的立委邱議瑩就曾被「沒聽過」三個字，徹底傷害否定過她的畢業母校。2018年，另一名加州多明尼克大學的在台校友，因為被嗆：「你是野雞大學碩士畢業」，乃憤而提告勝訴！

是以，對於本次顏寬恒的母校再度被傷害否定，加州多明尼克大學的全體在台校友或應集體提告求償，如此，除能維護母校的百年校譽，也可讓沈榮欽們牢記：他自己母校的創校價值觀既是「Rigour and Relevance」（嚴謹與中肯），就切勿再以不懷好意的「沒聽過」，反證明自己的無知，彰顯自己不正是野雞副教授？

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