來自中國大陸的留學生鄭少雄七月才以優異成績取得芝加哥大學統計學碩士學位，正在規畫未來前景之際，竟晴天霹靂，在芝大附近街道上遭搶劫槍殺身亡，而在今年一月初另一位中國博士生范軼然也在芝大校園不幸死於連環槍擊案，在十個月內痛失兩位優秀留學生，真是令人悲痛與遺憾，芝加哥治安已到了人人自危的險境，而芝大校園的治安尤令人不寒而慄。

留學生懷著夢想與抱負飄洋過海負笈來美，以學習研究為主，所以生活相當簡單，不過由於初來乍到，人生地不熟，不能馬上適應環境，稍一不慎即會發生不幸事件。四年前伊利諾大學香檳校區(UIUC)一位來自中國大陸的女留學生章瑩穎因急著簽訂新房約趕不上公車，卻誤搭了同校兇狠博士生克里斯滕森的車子，竟遭綁架與姦殺身亡，此謀殺案轟動海內外，當章瑩穎的父母親不辭千里來到異國為愛女安葬卻未見到屍首，也不能如願把女兒骨灰帶回故鄉，內心悲痛可想而知，雖然後來伊大為章瑩穎建了紀念花園，但她的父母再也找不回一位美麗乖巧又單純的女兒了。

范軼然來美留學前擁有北大管理與哲學雙學位以及劍橋大學金融碩士學位，在芝大學習金融數學課程，還參加商學院和經濟系聯合博士專案，還來不及交出論文與參加口試就被槍殺，該校破例由諾貝爾經濟學得獎人Hansen教授在內組成四人論文審查會，審核范軼然生前論文，並由范軼然的教職員工代為答辯論文，順利獲得通過，芝大因此頒發博士學位給他，使他死後獲得殊榮，但對范軼然而言，失去了生命，博士學位還有什麼意義呢？

鄭少雄的冤死異國也是令人唏噓，根據目擊者向警方表示，他曾在現場附近目睹歹徒從一輛深色汽車下來打劫鄭少雄，雙方並有搏鬥，不久後兇手即拔槍射中鄭少雄的胸部後駕車逃逸，鄭少雄後來被送往芝大醫院搶救無效後死亡，試想如果鄭少雄不與歹徒抗爭，或許還可逃過一劫，保住一命，只是現在一切為時已晚。

留學夢碎異鄉淚，那是多麼哀戚的情境，留學生們不得不時時刻刻警惕自身的安全啊！

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