柏楊先生遺孀張香華女士決定將《醜陋的中國人》一書，於2024年合約期滿後，永遠停止發行。

聽聞此一訊息，心裡是五味雜陳。《醜陋的中國人》仿效日本作家高橋敷《醜陋的日本人》而作，針對中國人、民族、文化的劣根性，毫不隱諱地一一揭露，的確使許多陶醉、迷失在中國歷史、文化有多悠久、多昌明的中國人，有當頭棒喝、醍醐灌頂的功效，當然，也因其過於貶低傳統中國文化，也引發不少批評。

「醬缸文化」是柏楊先生抨擊最力的傳統文化缺失，其引經據典，儘管偶有失之偏激處，卻也一針見血地指出在「醬缸」中醞釀、發酵，乃至最後發酸、發臭的傳統中國文化的弊端，其力道足以媲美於魯迅所說的「阿Q精神」，而筆端的無情、辛辣，似猶有過之。

其實我是不太贊同柏楊先生的若干觀點的，但「醬缸文化」的確是從遠古的幾千年延續至今，仍然未有若何改變的，所以儘管我也會從另一個角度，認可中國傳統文化的優點，卻也不能不承認，柏楊先生是直擊要害，令人口服而心服的。

任何一種文化，都是有優長、有拙劣的，但看是從怎樣的角度加以觀察、評析；但是，卻也絕非囫圇模糊、一知半解，就能窺出其窾竅的。柏楊先生學博識廣，深通經史，故此才能入而復出，抉發其奧。《西遊補》的作者董說在序中說，「四萬八千年，皆是情根團結。悟通大道，必先空破情根；空破情根，必先走入情內；走入情內，見得世界情根之虛，然後走出情外，認得道根之實」，中國文化傳衍千年，也必得先深入了解，才能知其優劣之處。在此，柏楊先生就不是一些道聽途說，或是游談無根的人所能比擬的。

柏楊先生有醫者之仁心，深知中國人病根所在，如不先直指病因，瞑眩其藥，則中國傳統文化終將溷於醬缸之中，永遠無法獲得更進一步的發展，其實正是其深心對中國傳統文化的鍾愛與關注。有此關愛，才會有此信心，也才能真正導向文化正面的發展。

柏楊先生雖有心以此針砭世俗，但果真有效地改變了世俗沒有？其實我相信柏楊先生也是心知肚明，距離其最終目標還是非常遙遠的。然則，柏楊先生何故會在理想未曾臻達之時，就遽然改變主意，欲封印《醜陋的中國人》一書呢？

張香華女士自認為是秉承柏楊先生遺志，恐怕也未必真明白其苦衷。

1985年，《醜陋的中國人》由林白出版社首印，迄柏楊先生故世的2008年，中間相距23年；而這23年，卻正是原來堅守中國傳統文化正統的台灣，在台灣意識形態的操控下，逐漸從信守傳統，到詆毀傳統，最終蔑棄傳統的關鍵時期。

在這段期間，談論及中國文化，不是被嗤之以鼻，即是群起交攻。中國文化，與台灣文化斷然區別為二，其優其劣，如越人之視秦人肥瘠，又關乎台人何事？關愛中國文化的柏楊先生，自不免有悔其少作之心，深恐《醜陋的中國人》一書，淪為排抵中國文化，乃至民族的口實。封印出版，其實正足以表明其對中國傳統文化的重視。

柏楊先生自1949年來台，88載的年歲，有將近一甲子的歲月，是在台灣渡過的，不僅算是根於斯土、長於斯土，其一生的風波起伏，也與台灣的政治、社會環境緊密相繫，其所著批判性極強、諷刺力入骨的諸多雜文，活生生刻鏤出這段期間的台灣眾生相，是書雖名為《醜陋的中國人》，其實更精確來說，正是指他眼中、筆下所摹繪的台灣人。

在柏楊先生的觀點中，台灣人肯定是屬於中國人的一環的，批判中國人醜陋，台灣人又如何能夠自外於此一醜陋？而即以今日的眼光視之，依舊是醜陋無比，也依舊是醬缸溷攪。

年當晚景的柏楊先生，其實已不復年青時的銳氣，大抵是對這處他後半生相依為命的台灣，失落又失望了，而將其一番重視中國文化的心念，轉向於目前正圖極力恢復、振興的中國大陸，故其一生部分手稿，乃至骨灰，亦落葉而歸根，回到了他的原鄉。

其實，原鄉又何異於新鄉？柏楊先生應該還是很清楚的。無論走到哪裡，中國人還是中國人，醜陋之處，依舊還是沒有美奐到何種程度。這世界，其實還是需要有《醜陋的中國人》當成鏡子的。

不鑑照自己，如何修飾形容？《醜陋的中國人》正是要你自己鑑照自己，才可能有未來的無限美好。

因此，我對張香華女士的決定封印《醜陋的中國人》是遺憾且惋惜的。書中自有日月在，又何懼烏雲漫長空？（作者為退休大學教授）

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