衛福部長陳時中飲酒高歌的影片在兩岸社交媒體上瘋傳，引起騷動。一如所料，民進黨繼續奉行諉過於人的策略，將問題向中共推卸。民進黨立法院黨團指這則影片是去年6月15日拍的，當時防疫成功；民進黨聲稱這則影片最早出現在大陸微博「台灣傻事」帳號，之後再被瘋傳，民進黨「斷定」是大陸「假訊息亂台」。

身為中央流行疫情指揮中心指揮官，對此事陳時中不能輕描淡寫地帶過，首先，陳時中聲稱影片中的聚會是在2020年6月15日，有沒有同場之人、甚至場地營運者可以作證；如果沒有，單靠民進黨和陳時中一面之詞，以民進黨充斥虛言假辭、造偽粉飾之往績，豈能以此來取信於公眾？

大陸社交媒體為何會廣傳陳時中之影片？因為自疫情爆發後，大陸的官員上至國家領導，下至地方市長區長、衛健委主任，無一不警惕防範，朝兢夕惕、亟力防制疫情。稍有疏虞，小則被記過處分，大則被降級解任。防疫不力要問責，官員盡力要求自己有恥且格、戰戰兢兢、絕不敢偷安苟且，更不敢接受公司宴請。

今年4月北京市紀委監委公開通報北京衛健委副主任因4次接受公司宴請以及收受一箱茅台酒而被處分。單是本年7、8月大陸鄭州、南京、揚州、張家界、煙台等地共有72名公職人員因防疫不力被追責問責，其中，南京、鄭州、廣州三市的衛健委主任被免職。

就算不談是否有違法違規的問題，大陸網民對於陳時中酣歌起舞感到極為詫異，曾自稱「防疫優等生」的台灣，其衛福部長到底是名綜藝節目的表演者，還是一名術業專精、為民衡慮困心的醫生？這可能是兩岸民眾共同的疑問吧！如果大陸一名衛健委主任在疫情期間被拍下這種聞歌起舞的影片，然後被傳到社交媒體，早就被免職了Ｎ次。

陳時中對於影片熱傳反問國民黨，「是喝酒就要下台？還是唱歌就要下台？」不點出喝酒唱歌的時間、空間和人物，這種詭辯不值得一駁。民進黨將本身官場的流弊通病完全怪罪於大陸的社交媒體，反指是中共的「認知作戰」，要交法制組處理，這是意料之內。但民進黨要把事情拉高到中共「認知作戰」時，至少要證明影片的人物、場地有何造假之處、其中有沒有被人惡意修改，如果沒有證據就不該拿中共來混淆視聽。

陳時中是台灣防疫的「名片」，這種荒誕行為可真是讓民進黨政府自曝其短。（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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