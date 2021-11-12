「聯合國氣候變化綱要公約第廿六次締約方會議」（COP26）習近平未出席，拜登左批這是「重大錯誤」，右酸「如何當世界領袖？」美中競爭下，連「氣候」這一少數有合作空間的議程，現在看來都遙遙無期、遙不可及。

布林肯3月時闡述拜登對中政策：「我們與中國的關係是在『應該』(should)競爭的時候競爭，『可以』(can)合作的時候合作，而在『必須』(must)敵對的時候敵對」。大陸副外長謝鋒回擊：「美方的『競爭、合作、對抗』三分法就是遏制打壓中國的『障眼法』。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。」

從拜登對中政策次序性看來，可以合作的時候，當然也可以敵對。現在COP26上連權宜之計都免談、障眼法都掀開給大家看。但包裹在裡面的不是華府針對性遏制、刻意打壓的對抗本質，而是美中無可避免的結構僵局。

美中結構僵局可能走向何種結局？攻勢現實主義者悲觀地認為這是「大國政治的悲劇」：崛起強權與舊霸權終須一戰；也有人認為這雖是修昔底德陷阱，卻仍懷抱一絲希望：即使衝突的機率很大，還是可以管控與避免。

這當中有許多結構性的巧合。細數歷史上16世紀葡萄牙、17世紀荷蘭、18和19世紀的英國，霸權的長週期大約一世紀。從美國霸權建立的1945年掐指一算100年，正好接近偉大復興的2049；再綜觀歷史曾經的權力平衡體系，維也納會議與德意志統一，大約維持40年。2011年的「轉向亞太」，美尋求西太平洋權力再平衡，再到2049，又是40年。緊接著是否就是長週期最後階段的「全球戰爭」？美國是否有可能避免成為結構下的祭品？

美國衰退之論在北京大行其道。不過衰退又有絕對與相對之說：前者關乎霸權內部管理不善與力量分化造成物質權力下降，後者強調崛起國家力量壯大趕上霸權國家。舊霸權實力依然增強，但崛起強權若非迎頭趕上，那也是漸望其項背。國際體系的掌舵者內有病症纏身，外有火種未熄，難保一點誤判走火都得以星火燎源。無可諱言，北京關於世界權力東昇西降的前瞻與美式民主的失敗有些言過其實，但仍側面反映當前的華府困境。

結構的漏斗正在限縮談判空間，不過短期看來兩強相爭不致於一觸即發。考慮到雙方當前有更重要政治議程、國內社會困擾、科技差距、對外干涉正當性、各自地緣政治問題，拜習都焦頭爛額。大家不會因全球暖化、氣候變遷等狹小合作窗口而盡釋前嫌，卻也不至於明天就提槍爭得你死我活。另一方面，雙方短期內沒有解體跡象，也沒有馬上要陷入全球性危機。美中距離僵局解體、釋放能量，仍有一段時日。

國際體系發生量變或質變，新興國家當會以「挑戰者」的姿態出現，但挑戰者也可以不做霸權國家。前者決定於客觀事實，後者決定於主觀意圖。

在北京「百年恰似風華正茂」，當為世界公認的經濟與軍事強國之時，它仍然不忘拿鴉片戰爭所帶來「前所未有的劫難」去刺激民族激情。或許直到哪一天北京能在談話中抹去「國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵」的「百年屈辱」之苦，才能真正迎來中華民族偉大復興，也是見證北京到底有沒有稱王稱霸意圖的基因。

結構是人們集體行動的產物，而不是機械的、線性的。行為者仍然擁有選擇的自由，能透過宏觀歷史與行為者的交互作用而在框架的必定內另尋未必。結構僵局下，更講求華府與北京領導人理性、沉著面對雙方問題，在全球戰爭的必定中，達成未必之「共存」。（作者為軍事評論員、自由作家）

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