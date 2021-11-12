上周在英國召開第26屆《聯合國氣候變化框架公約》締約國大會（COP26），中國大陸特使解振華出席記者會時，雖然有優秀的同步翻譯，但一名美聯社記者卻要求他以英文回答問題。雖然解振華機智四兩撥千金，以「不如你用中文來提問？」（同步口譯：How about you raise your question in Chinese?）回應，現場也傳出笑聲，沒讓這個插曲耽誤了對氣候變化議題的核心關注。然而，這只是簡單的白目、魯莽、自大、英語中心主義的插曲嗎？

1793年，當英國特使馬戛爾尼（George Macartney）一行數百人歷經10個月，以向乾隆祝壽名義，浩浩蕩蕩來到中國時，他們帶著當時工業革命後歐洲大陸最新各種新奇的發明，想要與中國進行通商交流合作。比起歐洲人在美洲大陸的野蠻行徑，英國特使團訪華的善意無比隆重。這是一個文明與文明深度對話、彼此進化的絕好機會。然而乾隆皇帝拒絕了他們，他說：「天朝物產豐盈，無所不有，原不藉外夷貨物以通有無。特因天朝所產茶葉、絲綢、瓷器為西洋各國及爾國必需之物，是以加恩體恤。」

後人批評乾隆昏庸自戀、封建愚昧、閉關鎖國，將百年後的大清帶入萬劫不復的悲慘境界。殊不知，人們可能大大低估了皇帝所擁有的強大情報系統。近年的一些滿文研究朝廷大內「尚虞備用處」的機密檔案，才發現乾隆當年所具備的訊息遠超人們想像。他不僅知道工業革命、法國大革命、知道西方殖民在世界各地的插旗擴張，甚至知道俄羅斯會是未來大清國土的重大威脅。

並且除了情報機構蒐集的世界資訊之外，乾隆還禮遇兩個在京的法國傳教士蔣友仁（Michel Benoist）、錢德明（Joseph-Marie Amiot），他們精通天文與曆法、數學與機械，還幫助建造了圓明園裡的西洋樓。透過他們，乾隆不但對法國軍械製造有所了解，甚至還明瞭歐洲各國之間的關係，關注法俄之間的利益糾葛，知道荷蘭的共和制，還清楚英、法、西、葡控制海外殖民地的方式。

因此，在英國大規模的使團來訪之前，乾隆已對他們帶來的新奇發明有所了解，對他們一行十分禮遇，還派人上船伺候使節團數百人之所需。然而，馬戛爾尼去承德避暑山莊見乾隆時，禮部官員卻告知他們要行跪拜之禮，最後幾經折衝，才同意英方行單膝下跪禮，不必叩頭。為什麼乾隆一路上派人優待這些使臣，卻在見面時如此強硬，非要行跪拜禮？其實這不是乾隆所需的禮數，而是要做給屈服於大清的其他小國看，宣示大清在東亞地區的霸權。

透過各方的資訊來源，乾隆知道歐洲的先進。但他害怕法國大革命的思潮傳入中原，基於「防漢甚於防洋」的邏輯，為了自身的利益，堅決不接受與歐洲的文明交流，並當眾怠慢馬戛爾尼的請求。

美國近年種種貌似不合邏輯的行為，可能與當年乾隆的思路一樣。畢竟，耳目靈通的美國菁英階層會不懂中國？不知道和中國合作的重要性？明明G2大國合作有助於解決通膨、財政、抗疫、基建等各種問題，然而為了執政私利，為了統治的需要，強硬秀肌肉是硬道理。「防對手甚於防中國」的邏輯是，一旦對中擺出友好姿態，可能就讓對手在選舉中有可乘之機，從而輸掉民粹化的選舉。失去權力，那就一無所有了。

所以美國打壓中國科技產業，動員各路媒體抹黑中國，甚至利用氣候變化特使解振華這個外表忠厚的老好人，想讓他在國際場合犯下國家尊嚴與外交禮儀之大禁忌，以英語回答記者提問。畢竟，國際通訊社的記者不是沒見過世面的菜鳥，貌似傲慢的背後算計或是希望藉機宣示英語外交的霸權，讓英語世界以外的小老弟們看看，中國再強，還是臣服了。就算中方沒上這個當，也只是犧牲一個記者的格調，顯示她個人的白目無禮而已。

美國兩黨菁英不顧社稷百姓的長遠利益，與中國處處扞格不入。這與乾隆當年為了防漢，拒絕與歐洲文明交流的底層邏輯驚人相似。更糟的是，乾隆之私利導致皇權於百餘年後崩塌，而美國兩黨各謀私利但彼此牽制，又有民主選舉的外衣可以遮掩，因此大國衰弱的命運恐怕也就更難改變了。