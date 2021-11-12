1988年鄧小平說：「科學技術是第一生產力。」此話不僅是當時的黃鐘瓦釜，振聾發聵，而且歷數十年而不衰，今天仍然引領和啟發我們做更加深入的思考和探究。

正像所有的真理都可以證偽一樣，鄧公的名言也有探討的空間。科學技術真有這樣的神通，那麼最早搞出四大發明的中國，就能把地球上的各大洋都變成她的內地湖泊；洋務運動則能將日本攆到天涯的犄角旮旯裡去；改革開放40年後的今天，更可以將老美打得滿地找牙。但實際上，中國不僅沒有贏得這樣的輝煌，而是在繼續承受非常慘重的教訓。

有人會說，因為中國的科技不如人家先進。此話一正確，那就要修正鄧公的名言，只有最先進的科技才是第一生產力，因為贏者通吃，次先進的科技都會被最先進的科技徹底滅掉。可見，科技的輝煌只是表象，決定它的最先進才是第一生產力。就像決定潮汐洶湧澎湃，浪花四濺並非它的本身，而是月亮的引力一樣。決定最先進科技背後的月亮是什麼呢？筆者以為是自由，這才是實現科技第一生產力最強大最持續的推動。

什麼是自由呢，筆者僅做經驗，而不是哲理的展開，那就是自由思想，自由表達和自由運用財富。如果沒有自由思想，人們就只能在傳統的窠臼中打轉，發明了2000多年的火藥，始終沒法切換成TNT炸藥。指南針只能用來看風水、測陰陽，而不會引領大航海。思想自由是一切自由的先導，沒有自由思想的先行，科技領先只是不可能的笑話。只要規定有官方主導思想，那就根本扼殺了科技進步。北韓早就證明，與官方主導思想相伴的只能是饑餓和死亡，而不可能有晶片和可回收火箭。

思想自由需要表達自由的滋潤，因為思想本來就是相互碰撞和激勵的產物，失去自由的表達，思想無論怎樣自由也一定走向死寂。不能設想在文革「千人一面，千口一腔」的環境中，能燃燒起自由思想的熊熊大火。思想和表達的自由要付諸實施，否則，沒有相應的科技產品，也談不上第一生產力。這就需要保障人們自由地支配和使用自己的精神和物質資產，如果美國將宇航定位在國家壟斷的領域，禁止馬斯克的民間資本和技術的進入，則馬斯克，乃至美國的科研都無法占據世界的鼇頭。

可見，只有自由，才能啟動本地的、彙聚世界的人才，科技才能成為第一生產力。反之，人才凋零了，既不會有科技，更沒有第一生產力。只要了解一點中國歷次運動對讀書人的整治，就肯定能理解，這個論斷絕非虛妄。

所以中國的科技發明會起了個大早，趕了個晚集，就是因為缺乏自由的平台。同樣的印刷術，在歐洲被民間自由地用來推進宗教改革，結果印刷術日臻完善；而在中國被用來證明皇恩的浩蕩，結果變成半死不活的存在。鄭和遠洋的寶船技術遙遙領先於世界，但皇帝的一聲海禁就給全部銷毀；哥倫布的自由探險則為藍色文明發展奠定了扎實的基礎。無需更多的例舉，已經足以證明科技必須與自由結合在一起，才能開出絢麗燦爛的花朵，否則，它一定生的艱難，死的悲催。

在中國皇帝制度這棵大樹上，太多科技只能像流星一樣畫過，突然讓後人有太多對老祖宗輝煌的扼腕嘆息，卻無法成為第一生產力。可見，今天應強調構建自由思想，自由表達，自由運用財富的平台了。有了它，科技想不成為是第一生產力，也不可能；沒有它，科技想要成為是第一生產力，也不可能。因為科技與研發它的人的命運都是悲劇性的。

探討鄧公高見的今天理解，無損於他當年提出的睿智和拿捏的精準。32年前民眾腦子基本都被洗壞，大家只會背語錄，而不會思考，如果鄧公強調自由第一重要，他勢必會被他所摯愛並竭力救贖的人民第四次打倒。所以他只說到科學技術是第一生產力，這能最有效地滿足大眾擺脫貧困的要求，凝聚人心，走出「人有多大膽，地有多大產」的癲狂。更重要的是，他當年播下的就是龍種，今天和未來收穫的則一定是比龍種還要寶貴和璀璨的自由精神。（作者為大陸大學教授）