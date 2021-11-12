3年前關西雨災，發動網軍圍剿大阪辦事處，為謝長廷卸責因而導致前處長蘇啟誠自殺的卡神楊蕙如，遭北院判處侮辱公署罪最高刑期6個月，理由是「言論自由不能無法無天」，令人不勝唏噓。整件事該檢討的豈只有卡神及網軍，幕後的綠營主子才是元凶。

2018年9月關西遭強颱「燕子」襲擊重創，網路PTT發出署名idcc（蔡福明）的文章〈大阪空港疏散事件相關資訊〉，指大阪辦事處「爛到該死地步」、「一群垃圾的老油條」、「黨國餘孽」，極盡攻擊能事，帶風向為駐日代表謝長廷漂白撇責，網文發酵間接導致「外交官之死」。

對奉公守法的外交官無辜殞命，網軍事後一副事不關己。楊蕙如在法庭上辯稱，網文只是萬中之一，如她有罪，幾千幾萬人都在侮辱公署，這不是做賊的喊抓賊？明知判不了重罪，有恃無恐，好處照拿錢照賺，反正「任務」達標，管你人命幾何的心態；辯方律師還說，稱大阪辦事處「公署」，中、日兩國都要抗議。奇怪了，難道大陸律師來台執業了？這是哪門子律師，說的是哪國話。

北院以侮辱公署最高刑期判處，至少證明卡神有罪，但公堂上一夥人的態度卻是，繳18萬後又是一尾活龍，誰怕誰。忠誠外交官之死，外界不聞不問，這符合比例原則嗎？

台灣兩黨對抗，網軍已成為政治敗壞的元凶。法界實應探討，未來再發生類似事件，是否應以「間接殺人罪」重罪論處。

遺憾的是，3年過去了，綠營各個仍是「好官我自為之」，駐日代表謝長廷仍是一副「干卿底事」，什麼責任都不用扛。外交官之死如同輕風拂漣漪，反映的正是權力的傲慢。