中央疫情指揮中心發布最新春節檢疫3方案，熱騰騰的是「7＋7」，加上冷飯級別的「10＋4」及「14＋0」。春節想要入境台灣的旅客，必須具有高智商，能夠揣摩出指揮中心的真正意圖，準備好自己該有的配套，否則就連台北市長柯文哲如此高智商的人都宣稱看不懂了。

為什麼在世界各國都在邊境解封之時，台灣依舊扭扭捏捏，一副欲語還休的樣子。因為春節邊境解封的最大受益族群是大陸回台過年的台商，政府不會這麼乾脆就對大陸開放邊境，畢竟已成功擋了兩年，不甘心這麼快就嘉惠台商，更不願意讓嘉惠台商領先其他國家。

但邊境是到了該開放的時候了，大陸台商也剛好成為第一批受惠者。非常不甘心的結果就出現在奇怪的10＋4方案，竟然要降解邊境卻不加入疫苗把關，分明就是個「3＋11」的短板。不加入疫苗把關的原因，應是不知該不該承認打過大陸疫苗的台商，一時手足無措之下，只好由行政院逕自宣布允許所有非高風險國家旅客無苗入境的「無腦專案」。

反中反到了這麼囧，在民意壓力之下也不得不改弦更張，指揮中心又推出了「7＋7」方案，但也不敢忤逆行政院長拍板的方案，所以才會有3方案並存的「雞尾酒」入境方式。細觀加了疫苗的7＋7方案，也充滿了心不甘情不願。不得不認證接種過2劑疫苗的旅客入境，但保留查出假證明的罰則，持有台灣不承認的政府所開的疫苗證明，就有可能被認定為假證明。所以台商可得小心了，只要不積極擁護政府，以後就可以「查疫苗證明」來取代「查水表」了。

在7＋7方案中，還有家屬與家庭的連坐辦法。政府管入境旅客有沒有打疫苗就好了，還要管到同住家人有沒有打，同住家人還要不斷篩查。因為要求同住家人篩查是違法的，政府是以綁架入境旅客為人質，要求家人自費篩查，因為公費篩查於法無據。這種方案真是有夠爛，裡面陷阱重重，究其心態就是不甘心平白讓大陸台商拔得頭籌。政府這種把同胞當敵人來殺的心態，怎不讓大陸對台胞的統戰徹底成功，真是台獨的豬隊友。

其實最佳的解封專案應該是「1＋13」，其中「1」是為了篩查，陰性就入關自主健康管理及全面口罩。以「關」為主的檢疫政策是擋不住新冠病毒的，以前在14天檢疫時也常有病毒外溢，都是有驚無險。因為病毒被關14天或感染打過疫苗的人都能用傳統公衛手段輕鬆處理突破性感染，「5＋9」就是一個明證。打了兩劑疫苗的人就相當於關了14天，可以不需要再執行14天檢疫，這就是彭博防疫評比中的「接種疫苗旅客的自由度」意義，這點不突破，台灣在彭博的評比永遠好不起來。

邊境終歸是要完全解封，解封的關鍵在檢疫時間。大膽開放，小心而有人性的配套就好，更犯不著因此而傷害了廣大台商的向心力。

（作者為中華民國防疫學會理事長）