中央疫情指揮中心屋漏偏逢連夜雨，繼醫療應變組副組長王必勝婚外情之後，指揮官陳時中飲宴歡唱的影片也曝光，讓人質疑指揮中心一級開設的指揮官，何以能夠如此無視自己訂下的防疫規範？陳時中回憶該場景是去年6月15日晚上，他南下宣導「防疫新生活」返北後臨時決定參加。諷刺的是，衛福部當時正大力宣導「跟著阿中部長一起防疫新生活GO」，阿中部長卻違反了「桌距1.5公尺或設隔屏隔板」及「穿插間格入座」等新生活規範。

看看國外，媒體6月披露英國衛生部長漢考克與其幕僚貼身接吻的照片，而他們二人除各有家庭外，還違背了衛生部長自己制定的社交距離，及禁止和非同住人有任何身體接觸的防疫規定。漢考克雖然隨即承認違反防疫規定而道歉，但仍抵擋不住要求他辭職的呼聲，不久後請辭獲准。

此刻有人把陳時中去年飲宴影片流出，很可能也是想逼他辭職下台。只不過，台灣媒體的自由度與多元度比不上英國，此事綠媒仍有為陳時中護航的聲量，陳也未有辭意，最終該如何收場，可能要視蔡總統的意向而定。

對於國民黨要求陳時中下台，陳時中還反駁說：「喝酒就要下台？還是唱歌就要下台？」身為部長，陳時中應該知道，所有公務員皆負有「保持品位」的法定義務，這不僅無分上、下班時間的行為，也不分公、私領域的生活。簡言之，公務員應比一般人民有更好的操性與品德，這是法律課予的公務員義務，而且上級長官及監察院都是監督官員品德的執法者。

《公務員服務法》第5條明定：「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為」，而陳時中有無違反自己當時所訂的防疫新生活規範，牽涉到是否違反「誠實」、「謹慎」並構成「放蕩」而足以損失名譽之行為？對此，行政院長應對外界有個說法，而監察院更應依職權主動調查。

日前衛福部醫福會執行長王必勝才被媒體揭發婚外情生子，這也絕非如陳時中所說是私生活領域，而可不過問與處置。過去公務員因婚外情被上級長官移付懲戒者有之，更多的則是由監察院提出彈劾後，再移送當時的公務員懲戒委員會懲戒。因此，對王必勝事件，陳時中和監察院都已怠忽職責，加上陳時中這次自己也出包，卻不肯辭職下台，可說是無視法治與官箴。

陳時中在陳水扁總統時代雖擔任過衛生署副署長近3年，但從他擔任防疫指揮官以來的風格，動輒傲慢地以權力和法律懾人屈從，對自己人的違法失職卻窮盡袒護之能事，可知他是位法治和官箴意識皆甚薄弱的政務首長。

從陳時中在影片中呈現的「五湖四海」架式，以及勤於跑攤的作風，難掩他善於搞政治利益關係的本性。對於這位飲宴有品味但有失公務員品位的高官，「雙標黨」政權是不是會再度「嚴以律人，寬以待已」，大家拭目以待。（作者為民主文教基金會董事長）