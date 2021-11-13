黑貓隊員與蔣中正總統。（鳳凰衛視提供）

黑貓和黑蝙蝠中隊是多少我國空軍健兒以血淚換來的悲傷歷史，兩者差異是黑貓在7萬英呎高空執行偵察任務，黑蝙蝠是在貼近地面的低空偵察敵情。

黑貓中隊替美國偵察敵情

1961年2月甘迺迪甫上任即得知中共在未來3年將進行核試爆，並在10年內擁有核武。美蘇冷戰初期，間諜衛星攝影技術尚未成熟，因此同年4月美方提供台灣高空偵察機U-2組成「黑貓中隊」（因為黑貓有九條命而且輕巧無聲故命名之），在7萬英呎高空執行任務，協助中情局蒐集中國大陸的核武設施地點、軍事基地和工業設備。

黑貓中隊是空軍35偵察中隊的別稱，1960年該中隊飛行員陳懷生（後來被擊落殉國）在駐韓美軍烏山空軍基地受訓時，模仿飛行員常去的小酒吧店名與店徽（即官兵俱樂部Black Cat Lounge），為U-2偵察機設計了一個黑貓圖案，又特地訂作一批標有黑貓圖案的夾克，因此「黑貓中隊」的隊徽即為「黑貓」。

1975年11月黑貓中隊解散

1961年1月3日首架U-2C型機正式進駐桃園基地，飛機在美拆卸後由運輸機裝載抵台後組裝試飛。1962年9月陳懷生的U-2在南昌被擊落後，U-2也從「高空偵察機」升級進化為「高空電子預警偵察機」。

黑貓成員有28名，駕駛華航貨機投奔大陸的王錫爵是駕駛員之一，隊員退休後多轉任華航、長榮或遠航擔任機師，其中以李伯偉發展最好，曾任聯勤總部副總司令，2000年接任華視董事長。

黑貓中隊還有一項特殊規定，就是上校中隊長不輪值偵察任務，因為中隊長參與全盤機密作業，萬一被擊落俘虜恐遭刑求而洩密。

1961-1965年U-2共深入大陸執行220次高空戰略偵察任務，共有10人殉職，2人被俘，只有16名飛行員功成身退，換裝訓練及作戰任務期間共損失16架U-2，1966年後不再進入內陸改在沿海15海浬外執行偵查。

對中情局而言這是非常划算的交易，由美國飛行員執行U-2任務至少要花十倍費用，而且被中共擊落就是50年代初「唐尼事件」的重演（Jack Downey係CIA情報員，運送國民黨人員時在東北上空被擊落，繫獄20年後由尼克森要求才被釋放）。

1975年7月U-2撤返美國，同年11月黑貓中隊解散；2009年U-2檔案解密，2018年7月高雄岡山航教館舉辦黑貓中隊回顧展。

生離死別愛在戰火蔓延時

U-2駕駛葉常棣（空官34期）於1963年11月1日在江西鷹潭被擊落俘虜，當時他才新婚一年。1990年由美返台時，其妻貝蒂已改嫁，由於夫婿拒絕離婚而患了憂鬱症；葉常隸無法重拾逝去的婚姻沉寂了好一陣子，後來再婚。

1965年1月10日張立義（空官30期）在蒙古的包頭被導彈擊落跳傘被俘。當時他36歲，其妻張家淇30歲，由於大陸封鎖消息，她帶著3個孩子枯等9年沒有音訊，因此改嫁大她14歲的陸軍退休上校何忠俊，但約法三章若張立義生返，張家淇可以重回前夫身旁。

被囚禁18年53歲的張立義和葉常隸在1983年10月獲釋後，到香港準備回台卻被拒絕入境。總政戰部表示他們在大陸長年被洗腦，意識形態必有改變，必須在第三國居住觀察5年才能返台。被國防部安排在華航工作的張家淇獲知後藉機到香港和前夫會面，兩人重逢恍如隔世。

由於葉、張是替美國執行祕密任務而被俘，因此兩人在香港滯留半年後，中情局將他們接到美國居住並給予20萬美元生活費及安排臨時工度日，1990年才獲准回台。張立義在華航班機被升等到頭等艙並見到擔任空服員的兒子，機長則是U-2的老戰友，所有情節都是刻意安排的驚喜。

《詩經》中《秦風‧無衣》最為著名的愛國主義詩篇，其中「豈曰無衣？與子同袍」，描述的正是軍中戰友的生死情誼。因此當飛機降落在桃園中正機場時，他的同袍都在現場高呼歡迎「鱉起」回來，鱉起是張立義在空軍幼校的綽號，同袍的熱情呼喚讓他百感交集；張家淇也捧著鮮花淚流滿面前往迎接。

80多歲的何老先生實現離婚諾言住到榮家不再和張家淇見面，張立義則要求子女要繼續侍奉養父如生父。

2015年張立義受邀回北京參加紀念抗戰勝利70周年慶，並到軍事博物館參觀當年被擊落的U-2。張立義雖受盡苦難，接受大陸媒體採訪時卻說「不忘歷史，包容仇恨，期待兩岸和平統一」。張氏夫妻倆再續前緣12年，2003年張家淇離世，2019年張立義也走完人生。

兄弟鬩牆多少傷悲多少淚

1989年英國記者訪問英文不錯的葉常隸，在倫敦出版《蛟龍夫人/Dragon Lady》敘述黑貓中隊的書；曾執行U-2任務的退役上將華錫鈞曾以英文撰寫《失落的黑貓：兩個被囚禁中國U-2飛行員的故事》（Lost Black Cats: Story of Two Captured Chinese U-2 Pilots）一書；2018年台灣推出《疾風魅影──黑貓中隊》電影就是敘述張立義、葉常隸的故事。

國共內戰兄弟鬩牆，用戰爭性命換取江山和最終領導權，卻造成無數生離死別，多少傷悲多少淚。

美蒐集敵情拒讓我方知情

黑蝙蝠中隊是前空軍第34中隊的別稱，在兩岸冷戰對峙時配合美國CIA執行深入中國大陸領空進行低空偵測任務。

大陸重要軍事基地的「投石問路」偵測航程由CIA設定，黑蝙蝠中隊則於下午4時出勤，黃昏之後進入大陸空域，利用夜幕掩護沿著100至300公尺低空飛行。有時為躲避雷達甚至以貼近地面30公尺高度超低空飛行。飛行途中機上電子設備可以側錄電波資料，再將偵察結果比對分析，可獲悉何處有雷達、高炮。接下來使用電子反制干擾使雷達失效而繼續執行偵察任務。

34（黑蝙蝠）和35中隊（黑貓）均成立於1958年，直接由國防部長蔣經國領導，負責替美國蒐集共軍空防戰力，空投心戰傳單、救濟物資、空降情報員等。

黑蝙蝠完成任務返航後，美國專機已在新竹基地守候，等飛機落地，美方人員立即拆卸飛機上的電子監聽設備，把蒐集的情資帶回美國研析並直接送交華府。黑貓中隊的U-2甫降落，美軍也是採取同樣作業，他們冒險取得的情資，我們政府連一眼都不能看。

進行夜間偵察任務情形與晝伏夜出的蝙蝠相同，因此命名為「黑蝙蝠中隊」。由李崇善、王樑少校，孫大陸及劉敬賢中尉共同設計的隊徽，是一隻展翅的黑蝙蝠在北斗七星上飛翔於深藍的夜空中，翅膀穿透外圍的紅圈，象徵飛入鐵幕。

黑蝙蝠中隊前身於1952年美國CIA在台工作站「西方公司」合作，於桃園空軍基地成立特種作戰部隊，進入大陸執行空投心戰任務。1953年特種部隊遷至新竹，1956年5月開始執行對大陸電子偵察任務。1958年1月正式使用「空軍第34中隊」番號，並使用「蝙蝠隊徽」。

襁褓幼兒與父親天人永隔

黑蝙蝠中隊沒武裝卻須低空飛行，若被發現得在地面砲火和敵機獵殺中逃離。黑蝙蝠中隊（包含其前身特種作戰時期）在1952～1972年間從事838架次任務，總計損失飛機15架、?牲機員148人，占全隊2/3，為我國空軍犧牲最慘烈的特種部隊。

黑蝙蝠與黑貓執行任務的差異在於前者在超低空（約300公尺）進行，後者在2萬1000公尺極高空執行（民航機在8000～1萬2000公尺高空飛行）。黑貓的U-2是「單人飛行」，執行任務除了要藝高人膽大的飛行高手，還須接受特別訓練。黑蝙蝠則是由一般熱血飛行員執行任務，由美軍提供各種機型混合編隊，包括B-17、P2V偵察機，每種機型都不只一人乘坐，最多承載達14人，因此被擊落或失事總有多人死亡。

黑蝙蝠的悲劇遠超過黑貓中隊，隊員遺孀之一鄭淑儀說：「我們結婚6年沒有孩子，剛發現有孩子很高興，想晚上告訴先生，結果他沒回來」。

機組員都是2、30歲的年輕人，執行任務一去不返，留下的襁褓幼兒都不知已與父親天人永隔；蔣介石親批從優撫卹，遺孀獲得繼承先生終生待遇，遺孤則是獲得撫卹到24歲成人。

有黑貓中隊之稱的空軍34中隊成員，在冷戰期間從事大陸低空偵察活動，是空軍遷台以來，傷亡最慘重的部隊。（潘國正翻攝）

亞洲天王歌星劉德華在2004年推出個人專輯《美麗的一天》，主打歌曲就是〈歌黑蝙蝠中隊〉，歌詞是：

黑蝙蝠中隊 集合完畢

準備起飛……

在空軍眷村裡的一個小小小角落

女老師 飛將軍 剛剛結婚一年多

女老師 懷了孕 想在今夜說

飛將軍 有任務 說要馬上走…

飛將軍 一急 他轉身走……

誰知那晚飛將軍他一去不復返…

大陸攔截黑蝙蝠付出代價

前中共空軍副司令員林虎中將的著作《保衛祖國領空的戰鬥》就有敘述「攔截黑貓U-2和黑蝙蝠電偵夜闖大陸」等空戰歷史，黑貓在極高空飛行，只能用飛彈擊落。

黑蝙蝠在低空飛行偵查，共軍的高砲可以直接擊落，但是國軍偵察機上的雷達干擾設備讓高砲很難擊中這些空中幽靈；因此中共出動軍機來攔截黑蝙蝠，結果造成6架戰機撞山墜毀和落海，13名飛行員犧牲，也付出很大代價。

因此中共向蘇聯尋求支援擅於夜間作戰的米格17，專門獵殺黑夜潛入的黑蝙蝠。並採口袋戰術，在黑蝙蝠常去之處利用探照燈、大量照明彈圍捕攔擊，使黑蝙蝠傷亡慘重，在新竹的黑蝙蝠宿舍就被稱為是寡婦村。

該書敘述共軍在攔截過程中因飛行員疲勞過度、俯衝或受照明彈影響，飛行中產生錯覺而失事。我在30多年前參訪台中清泉崗基地並坐上F-5E戰機，教官說在高空飛行時因為G力關係（指飛行移動、改變切線，或加速度與減速度時承受力道的單位），上升時飛行員腦部血液會往下衝而產生「灰眼」狀況，俯衝時血液往腦部衝則產生「紅眼」狀況而視線模糊，因此會產生「空間迷失」現象而失事。

見證時代悲劇願兩岸和平

2007年6月5日，曾擔任空軍總司令的前行政院長唐飛與60名昔日黑蝙蝠與黑貓中隊隊員、遺眷與家屬在清華大學出席「黑蝙蝠中隊在新竹──向勇敢的人致敬」座談會。唐飛於會中公開表達遲來的歉意、尊敬和感謝。黑蝙蝠中隊不再蒙上神祕的黑面紗，清華大學校長陳文村、新竹教育大學校長曾憲政與前文化部長龍應台等都應邀參加。

黑蝙蝠中隊長趙欽於2020年7月辭世，享壽97歲，是最後離去的黑蝙蝠飛官。

無論是黑蝙蝠148人犧牲或中共空軍13名飛行員死亡，都是時代的不幸和悲劇，希望兩岸不再有兵戎相見的發生。

（作者為文史工作者）

【未完待續，歐陽聖恩專欄每周六刊出】