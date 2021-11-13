圖為清光緒年間的台北城牆。（台北市文獻委員會提供）

說起來，也夠諷刺，日本人進城後，在城內宣布始政，竟成了新的城主，於是義不帝倭的義軍、義民，為了驅逐日人政權，而不得不反攻台北城了。

台北大安莊人吳得福，糾合同志，首先密謀奪回台北城，因地方劣紳告密，而功虧一簣。規模最大的一次攻擊台北城行動，則是由林李成、陳秋菊、胡嘉猷所發難，他們原排訂日本人在台的第一個「日本仔過年」（即1896年1月1日）採取行動，但是因舉事前曝光，不得不提前反攻。

1895年12月31日，抗日軍將台北城團團圍住，企圖從城牆打開一處缺口，但都徒勞無功，日軍在牆頂，居高臨下，頻頻射擊，將手執陳舊步槍，或拿著五花八門古老兵器的抗日軍打退。

2014年是台北城建城130週年，北市府要重現「台北老城意象」，圖為清光緒年間的台北西門，原址在今衡陽路、寶慶路交口附近。（台北市文獻委員會提供）

圖為清代「巖疆鎖鑰」台北城北門景觀。（張立勳翻攝）

台北城北門舊照。（黃天強翻攝）

為了奠定台北千秋萬世的基業，一磚、一瓦、一石堆砌的台北城，竟然保護了日本人的安全，真是築城當年所未能料想得及。然而，日本人並未感念台北城的功勞，為了都市現代化，他們開始毀城廓、修道路，他們將城牆及西門門樓加以拆毀，僅只殘留東門、南門、小南門、北門等四座門樓而已。

殘存的4座城門，在日據時代曾一度有再拆毀計畫，但是經過一次激烈的論爭，終因台灣總督府圖書館館長中山樵等學者的堅決主張，表示不僅不能再毀壞，而且還需指定為台灣史蹟名勝，才被保存下來。

而北門甕門上那塊石額長約1公尺半，高約40公分。右上款刻有「光緒壬午年」，左下款落「良月吉日建」，未署撰者姓名，中刻提：「巖疆鎖鑰」4個大字，也於日本人拆毀北門城牆後，將它送至日本總督府邸（今台北賓館），壓在後花園的涼亭亭腳之下；新興海洋帝國的日本占領台灣，作為其帝國疆域的「南門鎖鑰」，當然對此「巖疆鎖鑰」不屑一顧。這塊石額雖一度被人所遺忘，所幸於1981年，終重新讓人發掘出來，重被安置於此門門前。

日本殖民政府，以「城內」被城牆困住，阻礙都市發展，於是在「市街改正」的都更計畫下，拆除城牆。

台北城府被毀了，但是城內、城外的區分，仍然存在，由於日本人盤據在城內，因此一道無形的鴻溝被築了起來，他們加緊城內的建設，使之成了全台首善之區，城外的艋舺、大稻埕等台灣人居住的地區，與之比較起來，則蹭蹬於後。

【未完待續】