老鐵除了愛搞黑色幽默，最大的優點是尊重女性，在餐館還沒坐定，他說：你點菜，我買單。

我說：你這是在害我把自己的福份吃掉，咱還是AA制均攤。

長年深受馬克思主義影響的無神論者早就好整以暇，我邊翻菜單邊解釋：我母親常講，人一輩子能吃幾碗飯，那是早註定好的，要是吃了不該吃的飯，佔了別人的便宜，特別是吃皇糧的還跑去打野食，自己的福報就會先抵消，也就是原本只賺瓜仁兩棗的，會提前沒飯吃，回去找祖先吃甜粿。

老鐵一臉嘲謔，「死就死還說是吃甜粿，你這叫我怎麼說？不就是：有便宜不佔王八蛋！」

三虎出一豹

大概是瞧我笑得花枝亂顫有點好看，老鐵跟著來神，「我再仔細想啊，你是不是在暗示我們的紅色江山會代代傳？」

「拿公款去消費，閩南語就叫『開公款，謝私願。』這樣的官，將來的報應是一世做官七世牛，你們是不相信輪迴的，投胎到印度當牛的應該是初犯，我認為林彪他爸肯定相信這話，所以才給他取了這麼個單名，多硬啊！就算下輩子必須當牛，目標也一定是印度。」

老鐵開始坐不住了，雖然明知我不是在影射他，依然本色不改，十分有效率地，把整盤好幾碟不同的涼菜速速夾了一碗，還邊吃邊說：你看我吃素啊！我等你超渡啊！

「聽過『虎生三子，必有一彪。』這句話嗎？」老鐵搖頭。

「老虎通常只生兩胎，要是生了三隻，那個老三就會被拋棄，未來的森林之王會先變成萬獸之敵，你想啊，生來就注定要在艱苦的環境活下去，這就是彪的命運，彪的長相介於虎跟豹之間，個性比老虎更兇殘，因此也有人說『三虎出一豹』，意思是形容很多人當中，會有一個特別『傑出』。」

老鐵說：你這個傑出是不是正話反說先不講，要怪就怪林彪他老爸望子成彪，結果是被槍打出頭鳥，你倒是說說你最偉大的老師還教了你甚麼？

（《老鐵的名節》之二）（朱言紫/台中市）

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