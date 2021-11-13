「我純粹就是要給大家福利！我是想讓大家看到最真的辰亦儒！」

霸道總裁的句式，是不是一把給你拉進了偶像劇情節中。

「有點尷尬」、「怪不得不接戲了，直接擱直播間演呢」。

夢幻偶像在直播間破碎

可是如今長大了的我們，已經不吃這一套。看著還沉迷在偶像劇情結中的台灣夢幻偶像，不僅令人感到唏噓。當他們走進帶貨直播間賣力吆喝，叫著我們「家人們」的時候，有一種次元混亂的感覺。

「明星的歸宿是直播帶貨」，薇婭曾吐槽道。

難再就業的台灣偶像們也難逃帶貨行列。

辰亦儒前腳在ins上公佈自己直播30天，帶貨1.03億人民幣的戰績，後腳就因為被指責賣假貨，在直播上崩潰大哭。

10月17日，辰亦儒的直播間滿屏都是網友在留言維權，抗議他買的化妝品是假貨。他直接在直播間崩潰大哭，但是當日銷售額反而擠進抖音帶貨榜第19名。老婆曾之喬也在出席新聞發佈會時被問到此事，回應道他應該是壓力太大，兩人並沒有針對此事有過多的討論。

吸粉還是毀童年

辰亦儒此次來大陸工作，本是參加《發光吧哥哥》綜藝節目，想要重回大家視線收穫一波人氣。在受邀參加了某位網紅的直播後，他決定轉行進入抖音帶貨行業。畢竟在2021年文娛大背景下，明星參與綜藝節目的機會越來越少，對於過氣的台灣偶像來說更加毫無優勢。

辰亦儒直播次數和時間時長都很高，每週三次直播，最長直播時間將近12小時，被數據公司奉為「帶貨黑馬」。

他很自信地在蟬媽媽的採訪中說到，直播間在流量曝光上並沒有大幅度發力，主要靠輕鬆歡快的直播間氛圍帶動流量進入，也能做到同時在線人數突破8萬。

辰亦儒確實也沒有讓當年的粉絲失望。他在直播帶貨的間隙，重新演繹了多首飛輪海時期的音樂作品，甚至在帶貨間隙看到汪東城上線後，立刻主動連麥互動。

辰亦儒在短視頻中重新演繹經典偶像劇作品，和唐禹哲回顧《終極一班》來喚醒網友的童年回憶，吸引粉絲，進行直播帶貨。除了亞瑟王，他還在短視頻中還原過自己在《公主小妹》中飾演的南風彩，也懂得利用自己愛健身的優勢來秀肌肉，在賣化妝時傳授凍齡的經驗。

當這些童年的經典角色，變成了一種耍情懷的營銷手段，當充滿情懷的「回憶殺」在直播間被「商業販賣」，更多引發的是網友的不適。

直播帶貨雖然讓過氣藝人完成了再就業，但也抹殺了童年回憶。網友對此很惋惜：「什麼叫做時代的眼淚——身邊一個Z世代小姑娘對辰亦儒的認知都只是帶貨主播。」

紛紛效仿走下神壇的灣灣藝人

陳志朋更是深諳表演套路，直播話術張口就來：

「一開始跟商家代表談價格，399一套珍珠首飾，必須給家人們福利。」

等到商家代表表示虧大了，他直接讓助理鎖門，準備好繩子膠帶，今天就把商家留在這裡不准走了。

雙方博弈著博弈著，突然！商家大放血！開口就是1000單全放了。

哭戲鼻祖張庭也曾在帶貨直播間崩潰痛哭。

一開口就是：「你們知道我有多努力嗎？一年365天，我工作356天。還要早上六點起床，一天都沒有休息，工作到十一二點仍要回家陪女兒兒子。」

雖說大家戲演得不錯，但看慣了大風大浪的網友內心仍然毫無波瀾。

汪東城也在5月20日應黃金廠商的邀請進行直播帶貨，因直播時間太長在直播間睡著，直播間的在線粉絲直接從3萬漲到7萬，不少粉絲多是聽聞消息前來看汪東城在線睡覺的。廠商和直播助理便要求他在直播間表演睡覺，以此來穩定觀看人數。

當童年的男神、女神紛紛出現在直播間，利用自己的明星光環為銷售額加冕時。粉絲難免出現昔日偶像目前的定位和心中定位不符，這種心理落差讓網友的審視更加嚴格。

在直播間飆演技，彷彿讓接不到戲的偶像們的敬業精神找到的發洩的出口，這種把觀眾當傻子的想法，只會敗壞自己的粉絲好感。

唐禹哲看到辰亦儒亮眼的成績後，也開始在抖音帶貨上探索。他瞅準了自己的潮男定位，售賣的產品僅限潮牌服飾類，但是直播間的氛圍更像是明星的粉絲見面會，時而唱歌時而聊起過去往事爆一波自己的八卦。雖然人設沒有太大的落差感，銷售量和辰亦儒也會有很大的差距。

經歷過《披荊斬棘的哥哥中》反而讓負面話題變多的敖犬也嘗試過幾次帶貨，前期他的綜藝梗還能為他收穫一些路人緣，後期自己排名倒數，反而是歐陽靖和陳輝作為隊長擔下了被淘汰的結果，因此招來了一片罵聲，「沒有責任感」、「脾氣暴躁」、「沒有實力」讓他失去了一大批觀眾緣。

綜藝的節目走不通，敖犬也嘗試了直播帶貨，不但觀看人數少到可憐，粉絲留言儘是嘲諷。作為樂華娛樂唯一一個38歲的高齡愛豆，對急於證明自己的獒犬來說，無疑是很大的打擊。

就連10月13號剛剛入駐抖音的鄭元暢，還沒等粉絲積累過50萬，就馬不停蹄地在26日開始了第一場的直播，看出來這趟來大陸的目的也是十分明確。

不知道那些在他開通抖音那天，還稍稍激動的粉絲是什麼樣的心情，看來「植樹」也難以抵禦抖音的帶貨誘惑呀。

明星商人的專業化道路

眾多昔日偶像走向直播，並不代表直播帶貨的門檻比演藝圈更低。

從業二十餘年的演員張晨光，因為在直播間看到粉絲評論「晚節不保」而痛哭流涕。但在短視頻中，他重新用自己的演技挽救了名聲，說明粉絲並不是反感直播帶貨，而是難以接受明星過度壓搾自己的明星價值而去撈錢。

直播帶貨考驗的不只是明星的推銷能力以及背後團隊的運作能力，還有明星的良心。最重要的是，他們的口碑度還有待提高。

「我堅持對粉絲負責任，我堅持對商家負責任，我也堅持對自己負責任。堅持下來是我成功了非常大的一個因素。」

李佳琦曾剖析過自己能成為頭部的原因。

從選品，直播到售後，每一環都有很高的准入門檻。這個門檻，似乎比做明星還要更高一些。

但是台灣偶像們好像還沒有意識到口碑的重要性，還只局限於如何利用自己昔日的路人緣博取關注度。

近日，傳聞汪東城和辰亦儒會加盟張庭的公司。張庭曾有「台灣第一酒窩美女」「寶島電視天后」之稱，現在更常見的標籤是抖音「帶貨一姐」。丈夫林瑞陽，當年也俊朗飄逸，是瓊瑤欽點的小生。

夫婦倆人在很多年前就來到大陸做生意，開始了早期台灣偶像職業道路上的自救。2013年，他們創立了自己的護膚品品牌。2018年，官方發出公告，張庭夫婦名下的公司是當年青浦區「納稅冠軍」企業，納稅額為12.6億。一年的銷售額，78.75億。

或許，明星商人的專業化道路，值得一定的期待。進入一個行業前，首先需要敬畏行業、做足功課，才能掌握長久之道。明星更是如此，如果一味魯莽消費之前攢下的資源，最終只能自我敗壞。

畢竟這個時代，誰還在直播間裡在意你是不是個明星呢？（YOUZIPU）

（本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號）