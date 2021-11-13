衛福部長陳時中於下班後參加聚會，鬧得沸沸揚揚，陳部長防疫期間壓力大，解封之後去唱歌喝酒紓壓一下，不算甚麼大事，但執政黨全力護航，連共諜都扯出來了，反而令人啼笑皆非。想想當年八八風災期間薛香川因為父親節跟岳父吃個午飯，就被民進黨砲轟下台，昨非今是，倒也可以看出一個黨的黨德。

但是國軍有單位規定，在正常下班、外散時間，均不得在外聚餐，連三五同事在家中吃個便飯都要處分，如果是三級防疫警戒期間，倒也無話可說，現在已開放在外用餐、聚會了，國軍還是有單位沒有開放，甚至以此處分官兵，是長官怕出事影響仕途還是對自己的官兵外出吃飯沒信心，倒可以來好好探討一下。

說穿了防疫只是藉口，還是害怕官兵在外飲酒，引發酒駕等軍紀事件，使得部隊長官遭到責難，乾脆全面禁止，一了百了，又將國軍這種「鋸箭式」的管理，發揮得淋漓盡致，國軍已經全面「志願役」化了，很多中低階的士官兵，都已經為人夫、為人父了，在社會上已是成年人，結果到了軍營還用管教青少年的方法來管理，怎麼留得住人，怪不得部隊編現比低，時間一到紛紛不再續留。

國軍官兵平日在營區要戰備訓練，生活已經不是很自由，難得可以外散宿放鬆一下，結果連幾個要好的同事聚個餐都不准，何來「人性化」管理？陳部長下班時可以喝酒唱歌，國軍官兵偏偏不可以，若長官那麼痛恨喜歡吃飯小酌的官兵，那招募時乾脆規定，會喝酒的人一律不准加入國軍，豈不是更好管理。

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