不懂！為什麼一向排斥中國、不承認祖宗來自中國的民進黨，對於中國的神祇卻無比的崇敬、尤其是媽祖，一到選舉立刻被端出檯面。

電視台拍攝本土連續劇，選在台南大天后宮拍攝外景，身為民進黨當地立委的陳亭妃接受劇組邀請，在戲裡扮演｢媽祖｣一角，連客套話都不說一句，就直接上妝、穿起戲服演出。奇怪哩！不是逢中必反嗎？媽祖可是道道地地的中國神祇啊！這回怎麼不說自己是｢舔中賣台」啊？

名嘴周玉蔻跟顏寬恆槓上了，竟然也拿媽祖做文章，「請你（顏清標）不要口口聲聲的講媽祖，媽祖不是你家的保鑣。」奇怪，媽祖是多半台灣民眾共同的信仰，怎麼招惹起妳的呢？是誰對媽祖不敬？妳不也曾去媽祖廟參拜，連香都插不正還敢跟人家說嘴！

不過最令人噴飯的還是最近這樁，地方有耳語傳出，說林靜儀是媽祖派來對戰顏家的，因為媽祖娘娘在凡間的名字叫林默娘，而林靜儀不但姓林，而且名字中的「靜」可解釋為「默」，而「儀」就是「母儀天下」，就是古時候的娘娘，現在林默娘要下凡對付林家了。

媽祖慈悲為懷，卻屢屢被利用作為選戰｢工具｣？林默娘可一點也沒感到安寧。

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