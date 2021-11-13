清朝在處理台灣問題時，到案情結束時將首要分子，押解北京審問；如明鄭家族、朱一貴、林爽文事件領頭人家族，都採取這種辦法。

日本人統治台灣時及成立滿洲國到侵華階段，都不停止出版《台灣士紳錄》（日治台灣最少十五本）及《中國官紳名鑑》（日治時期中國名人錄最少十本）之類人物誌專集。主要是了解到中國社會是以家族為主軸的「關係社會」，只要將某重要人物家系擺到「檯面」上，這家族人士就貼上政治色彩的標籤，永難改變。

11月5日大陸國台辧表示，對「台獨」頑固分子：行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮3人，進行刑追責。這是向政治人物「貼標簽」做法，是清朝及日本人統治台灣及中國地區的做法，其政治和社會意義非常類似。

第一、2005年3月14日人大會通過的《反分裂國家法》建樹實施案例。

第二、海峽兩岸有剪不斷理還亂的血緣和經貿關係。用貼政治標籤手段，可以阻嚇一些政治活動人士，公開聲張「台獨」。

第三、中國社會講究沾親帶故人際網絡關係，統治者可以「順藤摸瓜」抖出一大片正反勢力結構。

第四、從1956年代廖文毅在東京組成「台灣臨時共和國政府」開始，廖以「台灣人開講」小冊子，向國際宣傳，說台灣人不是中國人，是「新興民族」可依照聯合國民族自決原則，獨立建國。但台灣畢竟是中國人社會，非新興民族，中國社會關係網絡在台灣仍然是「根深柢固」，台獨成為外來政治勢力的工具、打擊中國利器。

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