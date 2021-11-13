戰神是個變幻莫測、性情怪異的神祇，經常以人們想像不到的面貌出現。目前台海緊張，各方關切，分析報導很多，《路透》最近發表的6階段中國攻台想定引發國際關注，但未來如果真有台海戰役，或將不是你想像的樣子。我們先從一篇報導談起。

據報導中國大陸的殲-20雙座機已經首飛，雖然未經官方證實，但網路上流傳影片顯示滑行畫面，即便尚未首飛，首飛也不遠。這款傳說型號為殲-20S的戰鬥機是全球第一款雙座五代機（早期劃分法為第四代），美國的F-20、F-35，俄羅斯的Su-57都沒有雙座機的設計。

這款雙座機的功能到底是什麼，不確定，只確定不是什麼。殲-20總設計師楊偉在今年珠海航展時已強調不是教練機。既然不是教練機，殲-20S駕駛之外的另一位飛行員，就是負責操控作戰系統的武器官。最合理的推論是操作無人機。果真如此，就可能是一款「改變規則」的武器，將改變未來的作戰模式，影響深遠，不是「加個座位」那麼簡單。

將軍是打上一次的戰爭

在分析殲-20S的戰略意義前，先提一下《路透》最近發表的6階段中國攻台想定。這個想定號稱由多名台灣、美國、澳洲和日本的軍事專家、現役或退役軍官共同推演出來，由封鎖馬祖開始，再到入侵金門、限制通關、全面封鎖、飛彈攻擊、最後全面侵台，引起美、日、澳出兵協防台灣，爆發東亞大戰。

想定就是寫劇本（這是真的，英文兩者是同個單字），想怎麼寫就怎麼寫。所以想定不是預測，只是提供讀者多方面可能性發展的觀察。好的想定是多維度的，也就是2個、4個或8個，然後說明到底是那一個（或2個、3個）變項促成事件往不同的方向發展。《路透》只提供一個，也沒說明變項。當然作為媒體而不是智庫，不需要那麼專業，這是可以理解的。

不過這想定真正的問題，是以二戰時的「太平洋戰爭」模式推演戰爭，這比國防部台海防衛作戰想定的「波斯灣戰爭」模式還要落伍。國防部想定一開始就是共軍飛彈攻擊，所以「戰力防護」才會成為台海防衛作戰的第一步。《路透》這想定政治性比專業性高，似乎刻意推演成東亞大戰來警告世人。共軍如果真打台灣，不會那麼復古地一個島、一個島攻佔，給美軍印太司令部集結日、澳聯軍的時間。現在戰爭節奏非常快，未來更快。

台海戰役是未來式，所以真正的戰略專業，會關切未來的作戰模式。武器發展日新月異，如何發揮戰力將決定戰爭勝負。著名英國軍事史學者李德哈特在二戰結束後訪談多位德國將領，編寫了《第二次世界大戰戰史》一書，為權威之作。他總結二戰法軍為什麼會敗得那麼慘，感慨的說：將軍是在打上一次的戰爭。

怎麼說？法國獲得第一次世界大戰的勝利，法軍也成為全球軍隊的典範，大家建軍都參考法軍，唯有德軍沒有。當時各國都在發展新武器：號稱陸戰之王的戰車。德軍以集中使用原則，將戰車集中編成裝甲師，再集中裝甲師編成裝甲軍，再集中裝甲軍編成裝甲兵團，最後發展出以裝甲矛頭撕裂敵軍防線的「閃擊戰」理論。法軍則依據一戰經驗，堅持步兵傳統，將戰車配給各個步兵師。所以戰車總量雖然雙方差不多，但戰場上卻看到滿山遍野的德軍戰車，一路摧毀一個接一個的法軍步兵師，成為法軍慘敗主因。

1991年波斯灣戰爭，這是人類進入「數位時代」的第一場大規模戰役，大家都在看美國領導的多國聯軍，如何對陣有8年兩伊戰爭經驗、號稱百萬雄師的伊拉克大軍。1月17日美軍一聲令下，數以千計的各式飛彈呼嘯而去，摧毀了伊拉克防空系統後接著日夜空襲，伊軍戰力全毀。陸戰開始100小時，戰爭結束。聯軍以378人死亡（而且死於友軍炮火意外的比戰死還多）的代價，換來伊軍傷亡10餘萬人的驚人戰果。這就是「波斯灣戰爭」模式。國軍基於料敵從寬原則，判斷共軍攻台也可能在戰爭初起的第一時間，即以各式飛彈對國軍基地發動飽和攻擊，所以才會那麼重視「戰力防護」，以確保在第一擊後，仍有足夠的制空、制海與反登陸戰力。

問題是，未來台海戰役真的會這麼打嗎？波斯灣戰爭雖然是第一場「數位時代」的戰爭，卻不是兩個數位化部隊間的交鋒，而是數位化部隊打工業化部隊，戰力有「代差」，才會有驚人戰果。就如同鴉片戰爭，英國的工業化部隊打清朝的農業化部隊，打得那麼摧枯拉朽。至於兩個數位化部隊間的戰爭將怎麼打？不知道，因為沒打過。不過可以確定是，電腦晶片隨著摩爾定律功能快速增加，數位化武器的戰力提升也非常快速。如果只有打上一場戰爭的準備，不能掌握未來作戰模式，很可能是輸家。

無人機的作戰模式

中國研發殲-20S的戰略意義，就是新作戰模式正在發展的表徵。美國F-22、F-35都不能改裝成雙座機，不是沒那個技術，而是因為機內空間已經塞滿，沒有地方可以再塞個座位。硬要改還不如重新設計一款新戰機。殲20能改雙座，應該是研發定型時就已經有這個構想。殲20最初面世，各方就對它機身那麼長感到困惑。F-22長18.92公尺，F-35更只有15.4公尺。殲20卻長21.2，足足比F-22多了2.28公尺，顯得異常笨重。當時有分析認為是中國的技術不夠好才不如美國隱形戰機輕巧，現在看來或許是深謀遠慮。

沒有第二個座位讓武器官上機，美軍的解決之道就是研發人工智慧（AI），讓AI操作無人機。稱為Skyborg的AI研發順利，已經成功的操作過幾款無人機，未來可以駕駛忠誠僚機，搭配F-22與F-35的執行任務，或者作為美國研發中的「下一代制空戰機」（NGAD）的標準配備。

不過單機無人機還不是改變規則的武器系統，可能改變作戰模式的是無人機集群技術。原理類似無人直升機表演，數十架甚至上百架無人直升機在天空變換隊形，排出圖型或字幕，而只要一部電腦操作即可。將操控的AI用到定翼機上再軍事化，就成為無人機蜂群。無人機價格比飛彈便宜許多，以大數量攻擊可以癱瘓防空系統。想像一下，如果一架隱形戰機透過集群技術指揮十數架無人機，對目標發動自殺式攻擊，將是什麼場面？如果採集中使用原則，十數架隱形戰機指揮數百架自殺無人機，又將是什麼場面？美國有GPS，中國有北斗，透過導航系統導引，精準不成問題。

美、中都在發展無人機集群技術，美國有女武神（XQ-58），中國有飛鴻（FH）-97。Skyborg也將進行指揮多架無人機飛行的實驗。雙方都大力投入研發，無人機作戰技術將愈來愈成熟。

因此，未來如果真有台海戰役，從這些新武器的發展來看，不會是《路透》編劇的「太平洋戰爭」模式，也可能不是國防部想定的「波斯灣戰爭」模式，而是一個無人機為前導的戰爭。

但是再進一步分析，中國研發這些先進武器：殲-20S、各式無人機、東風17高超音速飛彈、003航母、055萬噸驅逐艦、096飛彈核潛艦…，難道是用來打台灣的嗎？顯然不是，因為殺雞用不到牛刀。合理推論解放軍的假想敵已經不是國軍，而是美軍。這也就是說，未來如果真有台海戰役，或許不是中國內戰或台灣獨立戰爭，而是美中爭霸戰。這就要看「中美終須一戰」與「武統台灣」，在中國崛起的道路上，哪個分量比較重了。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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